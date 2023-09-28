Кукольники Челябинска и Ханты-Мансийска обменялись спектаклями

В пятницу, 29 сентября, на сцену Челябинского театра кукол имени В. А. Вольховского в рамках программы «Большие гастроли для детей и молодежи» выйдут артисты театра кукол из Ханты-Мансийска. Организатором этих гастролей является Федеральная дирекция музыкальных и фестивальных программ «РОСКОНЦЕРТ» при поддержке Министерства культуры РФ.

Как рассказала нашему корреспонденту заведующая литературной частью Челябинского театра кукол Светлана Кондюрина, в течение трех дней (по первого октября) артисты из Ханты-Мансийска представят челябинским зрителям три лучших спектакля из своего репертуара: современную интерпретацию сказки «Снежная королева», постановку по прозе современного автора Андрея Кутерницкого «Удивительная лошадь» и уже почти классическую сказку по книге Ирины и Леонида Тюхтяевых «Зоки и Бада».

Каждый спектакль по-своему уникален: «Снежная королева» уже порадовала зрителей и участников нескольких российских фестивалей, где получила высокие награды. Музыку к спектаклю написала знаменитая белорусская певица и композитор Света Бень, лидер группы «Серебряная свадьба». «Удивительная лошадь» - первая сценическая постановка в театре кукол прозы современного автора Андрея Кутерницкого. Премьера этого спектакля состоялась совсем недавно, так что челябинцы станут зрителями одного из его премьерных показов. А вот на спектакль «Зоки и Бада» артисты из Ханты-Мансийска с особым волнением ждут детей от шести лет и их

родителей, потому что «Зоки и Бада» - это спектакль-пособие по воспитанию родителей.

И в эти же три дня – с 29 сентября по первое октября - челябинские кукольники покажут свои спектакли юным зрителям Ханты-Мансийска. Ведь «Большие гастроли» большие не только по своей значимости и масштабу, они ещё и обменные. В гастрольной афише Челябинского театра три постановки: «Каменный цветок», «Аистенок и Пугало» и «Гуси-лебеди». Тоже популярные и отмеченные фестивальными наградами и благодарными отзывами зрителей.