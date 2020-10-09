Культура в Челябинске несет потери, но все же находит новые средства взаимодействия с публикой

Челябинские предприятия культуры недополучили из-за пандемии порядка 140 миллионов рублей. Такие цифры прозвучали вчера, 8 октября, на круглом столе на тему «Удаленная культура: как культмассовый сектор переживает эпоху пандемии», состоявшемся в Государственном историческом музее Южного Урала. Ведь по культуре пандемия ударила прежде всего: были закрыты кинотеатры, отменялись массовые предприятия, концерты.

В круглом столе приняли участие министр культуры Челябинской области Алексей Бетехтин, директор Челябинской филармонии Алексей Пелымский, директор Челябинского театра драмы Елена Петрова, заместитель директора ЧОУНБ Наталья Соловьева и директор центра им. Сергея Герасимова Юрий Сычев.

"Я считаю, что, если ситуация с ростом заболеваемости никак не изменится, мы вернёмся к тем условиями, которые у нас были во время ограничений, и продолжим свою работу. Потому что люди хотят культурно просвещаться и мы должны предоставить им эту возможность в полном объеме. Потребность человека быть в культурной системе проявилась как никогда во время самоизоляции, появилось много новых онлайн проектов, люди, не имея возможности сходить в театр или на выставку, начали создавать какие-то свои онлайн-фестивали, онлайн книги, в медиа-формате произошёл какой-то культурный взрыв, – поделился своей точкой зрения на ситуацию Алексей Бетехтин.

Пандемия внесла существенные коррективы в работу всех культурных учреждений. По словам Елены Петровой, пандемия заставила актёров больше заботиться о своём здоровье и таким образом оберегать от заражения окружающих:

"Если раньше, актёр мог выйти на сцену с температурой 37 под свою ответственность, то сейчас мы этого не допустим. У нас сейчас несколько актерских составов, которые вполне взаимозаменяемы, и мы не допустим срыва спектакля".

Большие изменения пережила и филармония.

"Выступления зарубежных гостей, а их у нас до 70%, пришлось отменить до конца года. Но те концерты, которые были запланированы, мы провели. У нас было своеобразное "импортозамещение" и мы приглашали наших отечественных музыкантов, сохранились и абонементы. Онлайн концерты – это, конечно, здорово, но живая музыка – это совсем другое. По поводу безопасности можно не беспокоиться, у нас есть санитайзеры, маски, к нам пройти безопаснее, чем в хирургическое отделение", – считает Алексей Пелымский.

В Челябинской областной универсальной научной библиотеке были готовы к пандемим: здесь существуют около 15 электронных баз, где можно читать даже новинки, многие книги в время пандемии были оцифрованы, существует онлайн сервис "Спроси библиотекаря".

Хуже всего пришлось кинотеатрам. К примеру, в Областном киноцентре им.С. А. Герасимова просто не могли «крутить» фильмы.

Также тяжело было Государственному историческому музею Южного Урала. Однако здесь креативно подошли к "дистанционке" и выкручивались как могли. На мероприятие "Ночь в музее" подготовили целую виртуальную акцию. Неравнодушные посетители музея предлагают и из пандемии извлечь пользу и, когда все мероприятия канут в лету, создать экспозицию, посвящённую коронавирусу.

Сейчас культурные учреждения работают, но с ограничениями. Массовые мероприятия предложено перенести на более поздние сроки.

"Есть рекомендация, она подписана мной – отмена массовых мероприятий, спектакль не является массовым мероприятием в том виде, в котором мы сейчас его проводим, это 30-35% загрузка людей, социальная дистанция, также и с музеями", – прокомментировал ограничения Алексей Бетехтин.