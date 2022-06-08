«Лес» и «Аленький цветочек» - две премьеры «Омнибуса» для следующего, 103-го сезона

Окончание творческого года для театров Челябинской области не за горами. Многие из них традиционно завершают его премьерами, чтобы в новый сезон войти с обновлённой афишей и сюрпризом для зрителей. Златоустовский драматический театр «Омнибус» порадует своих земляков даже двумя премьерами.

В мае была выпущена и принята художественным советом театра комедия А.Н.Островского «Лес». Выбор этой широко востребованной пьесы её постановщиком, главным режиссёром театра Борисом Горбачевским был не случайный. Именно «Лес» открывал театр Златоуста в 1920 году. Спектакль планировалось выпустить к 100-летию театра, но пандемия сроки перенесла. Премьерой «Леса» 30 сентября откроется 103-й сезон «Омнибуса».

«Мы рады, что сегодняшние зрители увидят одно из талантливейших произведений великого драматурга, русского Шекспира, - говорит режиссер спектакля, заслуженный деятель искусств РФ Борис Горбачевский. - К тому же на следующий год мировая театральная и литературная общественность будет праздновать юбилей А.Н. Островского – 200-летие со дня рождения, о чём принят Указ президента России. Наш театр включен в программу российского министерства культуры по наследию драматурга. Уверен, новый спектакль позволит нам достойно отметить эту дату».

Вместе с Борисом Горбачевским над спектаклем работают художник-постановщик – заслуженный работник культуры РФ, заслуженный деятель искусств Башкортостана Виктор Хлыбов (г. Уфа) и художник по костюмам – Лилия Файзулина.

Вторая премьера «Омнибуса» будущего сезона предназначена для детворы. Афишу для юного зрителя украсит «Аленький цветочек». В эти дни коллектив театра работает над известной сказкой С. Т. Аксакова, постановку которой осуществляет известный челябинский режиссёр заслуженный работник культуры РФ Михаил Филимонов. Михаил Евгеньевич давно и очень успешно сотрудничает с театром Златоуста. На сценах «Омнибуса» им поставлены спектакли как для взрослого зрителя («И смех, и слезы, и любовь» П. Федорова, В. Соллогуба, «Крошка» Ж. Летраза, «Пять вечеров» А. Володина, «Незабываемый день» В. Катаева), так и для детей («Малыш и Карлсон, который живет на крыше» А. Линдгрен, «Ищи ветра в поле» В. Лифшица).

В новой работе, фантазируя над волшебством сказочных событий, режиссер-постановщик искренне желает, чтобы юные зрители глубоко прочувствовали доброту, душевное тепло героев сказки и искренность их чувств.

Над сценографией спектакля трудится художник – постановщик Лилия Файзулина. В сказке заняты артисты: Максим Фаустов (Купец), Анна Якушева (Капа), Надежда Незнахина (Фиса), Анна Гараева (Аленушка), Наталья Фаустова (Няня), Андрей Казачков (Принц).

Премьера «Аленького цветочка» тоже приурочена к открытию нового,103-го театрального сезона «Омнибуса».