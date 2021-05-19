«Лихая казачка» из Еткуля в Историческом музее Челябинска

Созданный на территории Еткульского района (Челябинская область) женский совет «Берегиня» в минувшую субботу, 15 мая, в рамках празднования Международного дня Семьи и Ночи музеев принял участие в выставке «Сельская женщина», представив программу «Лихая казачка». Инициатором выставки выступило Челябинское отделение Союза женщин России.

В коллектив участников программы вошли представители Еткульского районного краеведческого музея, Еткульской сельской библиотеки, женсовет «Радушие» села Еманжелинка.

«Мы выбрали для представления района казачью атрибутику, как символ казачьего начала Еткуля. Гости праздника с удовольствием фотографировались в нашем курене. Все предметы быта настоящие экспонаты из нашего музея» - рассказала директор Краеведческого музей имени В.И. Сосенкова Ольга Сырцова.

Площадка «Лихая казачка» была зажигательной, яркой и интересной для всех посетителей - и детей, и взрослых. В программу вошли театрализация, народные казачьи игры, выставка работ «Мир руками женщины», которую представила Еткульская сельская библиотека. Столько мастериц, оказывается, в одном районе: сумки в технике лоскутного шиться представила Ирина Казанцева, броши ручной работы – Ольга Худякова, мягкие плюшевые игрушки – работы Юлии Шеломенцевой, бонсаи и броши из бисера – работы Ольги Бородиной, великолепные картины Марии Печенкиной, кружевные работы мастериц из села Шеломенцево и алмазная мозаика рукодельниц поселка Лесной - притягивали взгляды гостей и вызывали удивление и восхищение талантами женщин.

Почетной гостьей выставки стала первый заместитель губернатора Челябинской области Ирина Гехт, она ознакомилась с работами мастериц, казачьими атрибутами и посетила фотозону.

«Мы благодарим организаторов мероприятия за возможность участия в таком ярком, значимом событии. Отдельная благодарность главе Еткульского района Юрию Кузьменкову и его заместителю Галине Ямгуровой за поддержку и почетную возможность представить Еткульский район» - сказала, подводя итоги мероприятия, председатель женского совета «Берегиня» Ирина Киселева.