14.03.2023
В отношении одного из начальников «Новатэк – АЗК» возбуждено уголовное дело.
14.03.2023
«Южноуральский лед» объединил сотни любителей зимней рыбалки
14.03.2023
«Я БЫЛА ЕГО ПЕРВОЙ ЛЮБОВЬЮ…»
14.03.2023
Депутат-справедливоросс Ольга Мухометьярова вернулась из зоны СВО
14.03.2023
В Челябинске задержан мужчина, сбежавший из колонии-поселения в Тольятти
14.03.2023
В Камерном театре нарисуют портреты зрителей
«Магия театра» на монетах увидят зрители челябинского оперного театра
17.02.2023
«Родной ЧелябинSQ» побывал в театре оперы и балета
13.02.2023
В челябинском оперном есть хранители нот – нотные библиотекари
06.02.2023
В мюзикле «Алиса в стране чудес» челябинцы увидят новую солистку
25.01.2023
Челябинцы увидят обновленного "Фауста"
Челябинский аэропорт закрыли из-за сильного снегопада
14.03.2023
Котова потребовала проверить все козырьки домов на наличие наледи и снега
13.03.2023
В Челябинске крыша остановки у «Космоса» просела под тяжестью снега
13.03.2023
Южноуральцы пробежались по «Лыжне Тихонова»
12.03.2023
Полицейские Челябинска организовали операцию по поиску пропавшей студентки
12.03.2023