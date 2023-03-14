«Магия театра» на монетах увидят зрители челябинского оперного театра

В театре оперы и балета имени М. И. Глинки открылась выставка «Магия театра». На ней представлены 19 стендов с фотоизображениями редких памятных монет на театральную тему. Каждый экспонат выставки посвящен определенному виду театрального искусства: балету, драме, опере.

Название выставки – «Магия театра» – отсылает к серебряной монете номиналом 3 рубля, выпущенной в 2018 году в честь Года театра в России. На реверсе монеты изображена в сценическом образе Медея Фигнер – первая исполнительница главной партии в опере «Иоланта» Петра Чайковского. Фотостенд с изображением этой монеты открывает выставку.

В экспозицию также включены изображения монет из серии «Памятники архитектуры России». Например, выпущенная в 2005 году серебряная монета с изображением Новосибирского государственного академического театра оперы и балета или золотая монета, увидевшая свет в 2011 году к 225-летию Большого театра.

Анастасия Черкас, пресс-секретарь Челябинского государственного академического театра оперы и балета имени М. И. Глинки отметила, что гости фотовыставки увидят на изображениях монет из серии «Выдающиеся личности России» портреты классика отечественной литературы Николая Гоголя, реформатора театра Константина Станиславского, артиста эстрады, театра и кино Аркадия Райкина и других выдающихся личностей.

Выставку могут увидеть все посетители театра до 1 мая, она расположена в фойе второго этажа.