«Малахит» прославит Южный Урал на сцене московского Кремля

Русский народный оркестр «Малахит» представит Челябинскую область на проводимом при поддержке министерства культуры РФ фестивале национальных оркестров России, гала-концерт которого состоится в Государственном Кремлевском дворце 18-го сентября.

На сцене Кремля ведущие художественные коллективы страны представят свои региона, а также в столице выступят выдающиеся деятели национального исполнительского музыкального искусства России.

Южноуральский «Малахит» исполнит произведения В. Бычкова «Урал богатырь» и Б. Трояновского «Уральская плясовая».

Как отмечают в пресс-службе минкульта Челябинской области, государственный русский народный оркестр «Малахит» можно назвать визитной карточкой не только Южного Урала, но и России. В 2007 году коллектив был приглашен в качестве почетного гостя на фестиваль «Славянская весна» в Италии. Принимал участие в культурной программе Челябинской области в Азербайджане и Казахстане. Оркестр «Малахит» выступал в лучших залах Москвы: в Колонном зале Дома Союзов, в Концертном зале имени П.И. Чайковского, в Большом зале Московской консерватории.

Концерт в Кремле пройдет в год 35-летия оркестра «Малахит» и станет одним из ключевых событий Года культурного наследия народов России и важнейшим шагом в развитии отечественной музыкальной культуры.