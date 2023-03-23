«Манекен» приглашает челябинцев на премьеру «Дней Савелия»

В челябинском театре «Манекен» состоятся премьерные показы спектакля по роману Григория Служителя «Дни Савелия».

Насладиться театральной симфонией в двух частях (16+) продолжительностью 2 часа 40 минут без антракта можно будет 30 и 31 марта, 18 и 19 апреля, 26 и 27 мая. Начало в 18 часов.

Автор инсценировки и режиссёр-постановщик - Анатолий Морозов (Санкт-Петербург), первый художественный руководитель и основатель легендарного студенческого театра «Манекен». За 25 лет работы в «Манекене» Анатолий Афанасьевич поставил более 20 спектаклей, в том числе «Солнце разлито поровну», «Белый пароход», «Наш городок». В дальнейшем в качестве приглашённого режиссёра Анатолий Морозов ставил в «Манекене» «Коварство и любовь», «Доктор философии» и «Санта-Крус». И вот теперь, спустя почти 14 лет, - новая режиссёрская работа в родном театре.

Премьера спектакля состоится накануне юбилея «Манекена»: первого апреля театр отпразднует своё 60-летие. Театральная симфония Анатолия Морозова станет для всех манекеновцев самым главным подарком.

Композитором постановки выступил народный артист России Григорий Гоберник (Москва). Автор картин и сценографии - член Международной федерации художников при ЮНЕСКО Ирина Бируля (Санкт-Петербург). Художником по костюмам стала Алина Яковлева (Санкт-Петербург).

«…Ведь кому-то понадобилось, чтоб этот мир - землю, небеса - наблюдала ещё одна пара глаз? Моих глаз! И чтобы эту траву топтали мои четыре лапы! Почему не «ноги», а «лапы»? Потому что Савелий - это Я - кот. И вся история под названием «Дни Савелия» рассказывается от моего имени. Жизнь людей глазами кота!» - постановка в челябинском «Манекене» обещает быть интересной и познавательной.

В своём «хождении по жизни» кот Савелий побывает в разных домах, встретится с разными людьми - добрыми и не очень, счастливыми и тоже не очень… Со сложными людьми! Он откроет для себя, что мир людей не столь гармоничный, как ожидалось, не такой сердечный, как хотелось бы, не такой тёплый и пушистый, как у котов. «Не-ет, что-то не так люди живут!» - подумает Савелий.

Потом маска «кота» исчезнет и растает грань, разделяющая людей и котов. История кота обернётся историей молодого человека со всеми привычными каждодневными проблемами, размышлениями, сомнениями, надеждами, радостями. Так кто же ты, Савелий, кот или человек?

«Но ты же явился на белый свет ради чего? Вот все мы рождаемся, живём… Ради чего? Объяснить это, наверное, невозможно. Да и не надо. Каждый ищет своё «ради чего?». И в этом, наверное, есть великое чудо и радость Жизни!» - подумает или промурлыкает Савелий… Или каждый из нас?

Роман «Дни Савелия» - литературный дебют Григория Служителя, выпускника режиссёрского факультета ГИТИСа (мастерская Сергея Женовача), актёра Студии театрального искусства (Москва). Произведение уже завоевало ряд литературных премий: «Большая книга» (вторая премия, 2019) и «Ясная Поляна» (приз читательских симпатий, 2019).