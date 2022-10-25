«Манекен» приглашает на экспериментальные постановки (16+)

Четыре спектакля – эксперимента представит театр «Манекен» (Челябинск) на этой неделе в рамках режиссерской лаборатории «Коды будущего. Проза в драме». Проект проходит в первый раз, поддержал его Союз театральных деятелей России. Увидеть спектакли будет интересно абсолютно всем, не только театралам. Вход свободный, но необходима предварительная запись.

26 октября (ср) в 18:00 - эскиз спектакля «Живой мертвец» (Владимир Одоевский, режиссёр Максим Меламедов)

Главный герой очнулся в весьма необычном состоянии. Он не чувствует части тела, а окружающие его не слышат. Он отправляется по своим обычным делам и наблюдает всё со стороны, а его никто не замечает.

Режиссер - Максим Меламедов, выпускник ГИТИС, обладатель Гран-при Международного фестивалея «ТВОЙ ШАНС», лауреат Национальной театральной премии «Золотая Маска» в 6 номинациях. Предварительная регистрация

26 октября (ср) в 20:30 - эскиз спектакля «Заповедник» (Сергей Довлатов, режиссёр Ксения Самодурова)

Середина 1970-х. Борис Алиханов, пьющий писатель-неудачник из Ленинграда, приезжает на лето в Пушкинские Горы подработать экскурсоводом. Повесть, основанная на личном опыте Довлатова, выглядит как серия анекдотических историй, но в центре её – мучительный экзистенциальный кризис человека, увязшего в проблемах с семьёй, алкоголем и самооценкой.

Режиссер - Ксения Самодурова, выпускник ГИТИС и участник многочисленных творческих лабораторий, ее спектакли идут в театрах Москвы, Астрахани, Калуги. Предварительная регистрация



27 октября (чт) в 18:00 - эскиз спектакля «Кошки Мышки» (Игорь Холин, режиссёр Ярослав Жевнеров)

Игорь Холин — классик советской неподцензурной литературы, известный прежде всего «барачной поэзией» — идеально-гармоническими текстами о бесконечной убогости жизни советского горожанина. Свой единственный роман он написал во второй половине 1960-х, а в 1990-х начал готовить к изданию. Закончить работу он так и не успел, и выпущенный теперь вариант текста собран на основе нескольких редакций поэтом Иваном Ахметьевым.

Ярослав Жевнеров – выпускник ГИТИС, участник режиссёрских лабораторий и театральных фестивалей в Москве, Перми, Нижнем Новгороде, Тюмени, Старом Осколе и др. В качестве артиста работает в театре «Практика» (Москва). Предварительная регистрация



27 октября (чт) в 20:30 - эскиз спектакля «Маленькая печальная повесть»

(Виктор Некрасов, режиссёр Ленара Гадельшина)

Неразлучные друзья живут в Ленинграде, начало 1980-х. Они молоды, им нет ещё тридцати. Сближает их «некий поиск своего пути», все трое честолюбивы. Роман – талантливый актёр «Ленфильма»; Сашка – ведущий «балерун» Кировского театра; Ашот играет и поёт, подражая Марселю Марсо. Всё свободное после репетиций спектаклей и съёмок время они проводят вместе. Спорят о таланте, искусстве и как противостоять однолинейности.

Режиссер - Ленара Гадельшина окончила ГИТИС, лауреат Всероссийской историко-литературной премии «Александр Невский», режиссёр – участник Детского Weekend’а «Золотой Маски», участник режиссёрских лабораторий, победитель грантового конкурса «Молодая режиссура» Министерства культуры РФ.

Предварительная регистрация

Все мероприятия состоятся по адресу: г. Челябинск, ул. Пушкина, 64