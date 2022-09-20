Минарет соборной мечети Миасса включен в госреестр объектов культурного наследия

Минарет соборной мечети Миасса (Челябинская область) включен в государственный реестр объектов культурного наследия.

Как отмечают в госкомитете охраны ОКН региона, минарет расположен по адресу: улица Первомайская, 10 – в центре «старого города» и относится к исторической застройке Миасса (так же, как и недавно включенный в госреестр жилой двухэтажный каменно-деревянный дом на проспекте Ленина, 9).

После развития золотодобычи в этом районе и вхождения в состав Златоустовского горного округа город стремительно развивался. Новый же этап развития связан с подъемом металлургической промышленности на Южном Урале в конце XIX столетия и притоком татарских и башкирских крестьян на заработки. Мусульманская община начала формироваться в Миассе в середине XIX века из работников Миасского завода и к началу ХХ века выросла до 600 человек, а уже через десять лет - до 1085.

«По ходатайству общины постановлением Оренбургского губернского правления от 18 октября 1891 года было разрешено построить на территории Миасского завода соборную мечеть. Мечеть и минарет были выстроены непосредственно в центре Миасса, на улице Пичугинской, теперь - Первомайской. Наряду с колокольней Петропавловского собора, в начале ХХ века минарет являлся высотной доминантой города», - рассказали в госкомитете охраны объектов культурного наследия Челябинской области.

Большую помощь в сооружении храма оказал троицкий купец 2-й гильдии Галиулла Фаткуллович Уразаев. Предприниматель купил для мечети дворовое место с многочисленными постройками на Пичугинской улице, где к 1894 году был сооружен деревянный храм. Позднее к соборной мечети был пристроен отдельно стоящий каменный минарет.

«Основание минарета сложено из гранитного бута, а стены и архитектурно-декоративные детали – из красного глиняного кирпича. Минарет состоит из трех частей: нижний ярус-пьедестал, граненый ствол, верхний ярус-«корона» с опоясывающим балконом, над которым поднимается высокий шпиль с полумесяцем. Исторический купол имел шлемовидную форму и был золочен, как и шпиль. В настоящее время купол имеет металлическую фальцевую кровлю», - сообщили в госкомитете охраны ОКН региона.

Здание уникально для Челябинской области как единственный сохранившийся образец храмового исламского комплекса – мечеть с примыкающим объемом минарета.