Молодежный театр Челябинска анонсировал яркий финал «Ремарки»

Молодежный театр Челябинска подготовил программу финала международного конкурса новой драматургии «Ремарка».

Финальный аккорд события ярко и разнообразно прозвучит в храме искусства уже через месяц: 13-16 апреля в столице Южного Урала соберутся драматурги, критики, режиссеры со всей страны. Уже известны названия и авторы пьес-участниц. Ко дню театра откроется запись на все события, а пока зрители могут выбрать, куда хотели бы попасть, и освободить для этого время в своем расписании.

В четырехдневном марафоне читок и лекций примут участие практически все театры города, а также гости из Озерска. После читок будут разговоры с драматургами, которые также приедут в Челябинск, и ридерами конкурса. Молодежный театр представит лучшие пьесы в трех номинациях: «Большая ремарка» (пьесы для взрослых), «Маленькая ремарка» (пьесы для детей), «Выбор региона» (пьесы, выбранные челябинскими экспертами).

«Всего - двенадцать пьес, три лекции и один паблик-ток на тему театра от наших гостей», - отмечают в Молодежном театре.

В читках примут участие артисты и режиссеры Молодежного и Камерного театров, театра драмы имени Наума Орлова, театра «Манекен», mini театра, создатель и артисты «Театрального Пространства Свободы» и «Центра ненормативной лирики», преподаватели, студенты и выпускники Челябинского государственного института культуры, а также режиссер театра и комедии «Наш дом» (Озерск).

«После каждого события будем знакомиться и общаться с авторами и, конечно, обсуждать пьесы», - рассказывают в Молодежном.

У челябинцев есть уникальная возможность стать гостями на подведении итогов XI Международного конкурса «Ремарка». Возможно, в ближайшие годы спектакли, поставленные по каким-то из этих текстов, будут идти на разных сценах страны, но первыми их обсудят в Челябинске.

Мероприятия проходят при поддержке министерства культуры Челябинской области. Вход на встречи будет бесплатным, но по предварительной записи, которая будет открыта ко Дню театра в конце марта на сайте Молодежного театра.