17.03.2023
Молодежный театр Челябинска анонсировал яркий финал «Ремарки»
17.03.2023
В челябинской Публичке настанут Дни фантастики
17.03.2023
В Историческом музее жителей и гостей Челябинска ждет «Великий перелом»
17.03.2023
В Челябинске первого мая состоится Супердискач 90-х
17.03.2023
Глава Нагайбакского района, подавший в отставку, пока продолжает исполнять полномочия
17.03.2023
В Челябинске произошел пожар в сауне на Свердловском проспекте
Молодежный театр Челябинска анонсировал яркий финал «Ремарки»
14.03.2022
Спектакль челябинского Молодёжного театра победил в ярославском «Розовфесте»
24.02.2022
Молодёжный театр приглашает послушать произведения Вильгельма Гауфа
25.01.2022
Несравненная Эдит Пиаф: Молодежный театр Челябинска отмечает 20-летие спектакля «На балу удачи»
03.11.2021
В Ночь искусств в Молодежном театре Челябинска поговорят о драме
В Магнитогорске стартовал чемпионат России по тайскому боксу
17.03.2023
Челябинская область готовится к «большой воде»
16.03.2023
Молодые солисты Москвы проведут в Челябинске «Худсовет»
16.03.2023
Халатность чиновников Магнитогорска при расселении аварийного дома обернулась уголовным делом
16.03.2023
Глава Нагайбакского района досрочно слагает полномочия после трагедии в Фершампенуазе
15.03.2023