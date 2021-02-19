«Мой Прохор – прохиндей. Но такой хороший!»

Эта встреча случилась в сложное перестроечное, можно сказать эпохальное время, в преддверии нового века: нехватка рабочих мест, закрытие предприятий, задержка пенсий, долги по зарплате… А тут еще и жалоба эта из разряда самых неразрешимых…

Наталья Максимовна пришла в редакцию с определенной целью: «Помогите мне вернуть детей». Большая, грузноватая женщина, с крупными изработанными руками, с грубоватыми чертами лица, чисто одетая. Как много таких женщин, под внешними чертами которых кроется натура сильная, способная выстоять в жизненных перипетиях и удивительно беспомощная, неумелая, очень зависимая в отношениях с близкими людьми.

У Натальи Максимовны четверо детей: два сына и две дочери. Любит она их, как и всякая мать, безраздельно. И в самом деле, всю жизнь положила на то, чтобы были одеты, обуты, сыты, получили образование. На работе тянула двойную лямку, так как муж лишнюю копейку не старался в дом принести, к большему заработку не стремился. А она, если детям отдала половину жизни и здоровья, то вторую потратила на него. Когда же после болезни зароптала, чтоб поменял чистый отдел на более денежную работу в цехе, он и вовсе отвернулся. А вскоре ушел из семьи, оставив ее с взрослеющими детьми.

Постоянными думами о них, о нехватках, о несложившейся женской доле и вовсе подорвала здоровье: сдали нервы. Дети росли, учились. Трое из них получили высшее образование, одна дочь окончила техникум, стала квалифицированным специалистом. Все разъехались из материнского дома. Она осталась одна.

- Недавно старшая дочь сказала мне, что если я исполню свою мечту – куплю домик и поселюсь в ее поселке, то она уедет с семьей куда угодно, но рядом жить не будет. А я хотела свою квартиру младшенькой отдать. Она у меня очень доверчивая и невезучая, и семейная жизнь у нее, кажется, не задалась. Так жалко их всех…

Трудно было понять из бессвязного, взволнованного рассказа этой женщины, что отдалило детей от нее.

Но чем дальше слушала, а она звонила в редакцию чуть не каждый день, тем больше понимала ее трагедию. Пока была молода и дети малы, она работала, почти не видя их. Скорее всего, материнская любовь и внимание из-за нехватки времени подменились жестким контролем, приказом, внушением на бегу. Лишь бы обуты, лишь бы сыты, лишь бы учились…

Выросли дети, стали грамотными, обзавелись своими семьями. У них свои взгляды на жизнь, свои планы и вообще своя жизнь. Мать не заметила этого и по-прежнему пытается влиять на них, не дает совершить ошибки, вмешивается. Неуклюже и неумело, раздражающе. Обидели дочь на работе, пишет жалобу на ее начальника. От этого дочери еще хуже жить. А то, чтобы защитить родное дитя, с зятем или невесткой объясняться пустится. Вносит разлад в семью. Едет в гости, везет им дорогие подарки, ждет в ответ добрых слов, а их у детей не находится. Ей, не скрывая, дают понять, что мешает. В гости к ней уже давно не едут.

Наталья Максимовна настроена решительно:

- Дочка, пиши все, как есть: и фамилию, и имена, и адрес. А иначе не дойдет до них, как тяжело бывает матери. За что отвернулись они от меня? Ведь я их в детстве на пять минут боялась оставить, а они меня при жизни забывают. Я же все им отдала, все силы, по пять лет в отпуск не ходила…- последние слова она произносит со слезами в голосе.

Кричит в этой женщине материнская боль, не дает ей уснуть ночью, не может она понять, в чем, где ее вина перед собственными детьми. Кто может примирить ее с ними? Дети, если они грамотнее, культурнее, просвещеннее своих старых матерей, должны это сделать сами. Мать - она всегда единственная. Мы все в долгу перед теми, кто нас родил и вырастил, какими бы они не стали в силу обстоятельств: старыми, больными, раздражительными, требующими внимания к себе. «Почитай отца твоего и мать твою…» Если они, конечно, не бросили тебя в беспомощном возрасте. Никогда не поздно понять мать и изменить отношение к ней.

Пытаясь утешить Наталью Васильевну, стараюсь убедить ее, что постороннее вмешательство в семейную драму может наоборот еще более настроить детей против нее.

- А если вынести мою жалобу на суд читателей? – заглядывает она в глаза. – Может, люди их вразумят?

Наивная женщина. Как она верит в силу печатного слова. Так же, наверное, как и в силу непечатного. А жизнь стала другой и газеты стали другими, они решительно перестроились. Теперь журналист, ничуть не стесняясь, может в глаза человеку, то бишь читателю, бессовестно и даже с гордостью заявить, что «данная тема редакцию не интересует». Прошли времена любви и безоговорочного уважения к читателям, к «письмам трудящихся», количество которых в редакциях наращивали, увеличивая тираж газеты. Ни одно письмо в редакцию, даже, бывало и анонимное, без внимания и рассмотрения не оставались, на каждое должно было дать ответ в определенный срок без опоздания и задержки. Теперь эта журналистская работа и забота «не в формате» изданий.

Вот и я «перестроилась», работала тогда в единственном лице в новом отделе под звонким названием – «отдел по изучению рыночных проблем» с малопонятными целями и задачами. Так придумал наш редактор-новатор. Мои герои – «успешные люди»: кооператоры, индивидуальные предприниматели, бизнесмены. Правда, на страницы газеты они все чаще и чаще могут попасть за их же деньги. Вот такие рыночные отношения и проблемы… Культ успеха – вот главная газетная тема.

Но не могла я решительно отказать в помощи этой несчастной женщине. Тем более, что она много лет подписчица нашей газеты, а подписчиками все-таки нельзя разбрасываться… Вот и думай: кто ее еще может утешить, успокоить, дать правильный совет?

Разве что к психологу ее какому-нибудь направить, в последнее время их немало в городе появилось. Но ведь она не пойдет, ей статья в газете нужна. Да и что психолог может здесь посоветовать, кроме общих наставлений отпустить ситуацию, отстраниться от нее, заняться собой, начать уважать себя, придумать себе хобби, завести друга или подругу… Так-так, завести себе… А что, может, это ей попробовать?..

- Вам нужна собачка! – заявила я сходу, когда Наталья Максимовна вновь позвонила.

- Кака така собачка? – оторопело, с интонацией Надюхи из культового фильма про любовь и голубей спросила Наталья Максимовна. – Это чтобы из дому не отойти. Нет, мне этого не надо…

- Вам нужен друг, который будет вас любить, слушаться и никогда не предаст, - зачастила я, мне так понравилась моя идея.

- Глупости это, мне других забот хватает, - в трубке раздались гудки.

Она не звонила целую неделю. Я уже с сожалением и облегчением вздохнула: обиделась, ну и ладно, я свои психологические ресурсы исчерпала..

И вдруг опять звонок. От нее, боже!..

- Дочка, если будешь писать, не надо, не называй фамилию. Они и вовсе на меня обидятся, я сама, наверное, во многом виновата…

О, что-то новенькое. Не значит ли это, что минувшей ночью на смену отчаянию одиночества пришла к ней надежда?

- Я насчет собачки хочу сказать… У меня появился Прохор, такой прохиндей, но очень хороший… котик, котенок. Я его около магазина увидела, возле урны сидел среди огрызков хлеба, пирожков каких-то. Остановилась, постояла около него. А он за мной побежал, до самого подъезда… Ну взяла его с собой, думаю покормлю, обогреется пусть, а потом объявление в подъезде повешу, может, возьмет кто себе. Искупала его, сметаной покормила, а он так заурчал, ну прямо музыка какая-то. Потом весь вечер с ним перед телевизором просидела, не хочет уходить с коленей и все. Я его сначала Прошей назвала – он все ходит за мной, просит чего-то. А когда он по шторе на карниз забрался, думаю, нет, не Проша ты, а прохиндей, Прохор. А послушный какой! Соседка с третьего этажа, увидела, как я с ним к себе поднималась, принесла лоток кошачий, мисочку и намордник такой для прогулок, он правда, ему великоват… От ее кошки остались.

- Котенку намордник-то зачем? Он же не собака.

- Ну, он такой кошачий, на все тело, для прогулок.

- Это, наверное, шлейка?

- Да, да, шлейка! Так вот Прохор с одного разу привык и к лотку, и спать на подушечке, представляете! Я решила его оставить у себя.

- Поздравляю, вот вам и дружок.

- Да, дружок… Я письмо старшей внучке написала, что у меня котик есть. То-то она обрадуется! Она очень любит кошек, все тетрадки ими изрисовала, а мать ей запрещает заводить. Да и я против всегда была. Теперь, думаю, она не выдержит, приедет ко мне на каникулы, за Прохором ухаживать будем. Я так рада.

Больше Наталья Максимовна не звонила.