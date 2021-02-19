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«Мой Прохор – прохиндей. Но такой хороший!»

Эта встреча случилась в сложное перестроечное, можно сказать эпохальное время, в преддверии нового века: нехватка рабочих мест, закрытие предприятий, задержка пенсий, долги по зарплате… А тут еще и жалоба эта из разряда самых неразрешимых…

Наталья Максимовна пришла в редакцию с определенной целью: «Помогите мне вернуть детей». Большая, грузноватая женщина, с крупными изработанными руками, с грубоватыми чертами лица, чисто одетая. Как много таких женщин, под внешними чертами которых кроется натура сильная, способная выстоять в жизненных перипетиях и удивительно беспомощная, неумелая, очень зависимая в отношениях с близкими людьми.

У Натальи Максимовны четверо детей: два сына и две дочери. Любит она их, как и всякая мать, безраздельно. И в самом деле, всю жизнь положила на то, чтобы были одеты, обуты, сыты, получили образование. На работе тянула двойную лямку, так как муж лишнюю копейку не старался в дом принести, к большему заработку не стремился. А она, если детям отдала половину жизни и здоровья, то вторую потратила на него. Когда же после болезни зароптала, чтоб поменял чистый отдел на более денежную работу в цехе, он и вовсе отвернулся. А вскоре ушел из семьи, оставив ее с взрослеющими детьми.

Постоянными думами о них, о нехватках, о несложившейся женской доле и вовсе подорвала здоровье: сдали нервы. Дети росли, учились. Трое из них получили высшее образование, одна дочь окончила техникум, стала квалифицированным специалистом. Все разъехались из материнского дома. Она осталась одна.

- Недавно старшая дочь сказала мне, что если я исполню свою мечту – куплю домик и поселюсь в ее поселке, то она уедет с семьей куда угодно, но рядом жить не будет. А я хотела свою квартиру младшенькой отдать. Она у меня очень доверчивая и невезучая, и семейная жизнь у нее, кажется, не задалась. Так жалко их всех…

Трудно было понять из бессвязного, взволнованного рассказа этой женщины, что отдалило детей от нее.

Но чем дальше слушала, а она звонила в редакцию чуть не каждый день, тем больше понимала ее трагедию. Пока была молода и дети малы, она работала, почти не видя их. Скорее всего, материнская любовь и внимание из-за нехватки времени подменились жестким контролем, приказом, внушением на бегу. Лишь бы обуты, лишь бы сыты, лишь бы учились…

Выросли дети, стали грамотными, обзавелись своими семьями. У них свои взгляды на жизнь, свои планы и вообще своя жизнь. Мать не заметила этого и по-прежнему пытается влиять на них, не дает совершить ошибки, вмешивается. Неуклюже и неумело, раздражающе. Обидели дочь на работе, пишет жалобу на ее начальника. От этого дочери еще хуже жить. А то, чтобы защитить родное дитя, с зятем или невесткой объясняться пустится. Вносит разлад в семью. Едет в гости, везет им дорогие подарки, ждет в ответ добрых слов, а их у детей не находится. Ей, не скрывая, дают понять, что мешает. В гости к ней уже давно не едут.

Наталья Максимовна настроена решительно:

- Дочка, пиши все, как есть: и фамилию, и имена, и адрес. А иначе не дойдет до них, как тяжело бывает матери. За что отвернулись они от меня? Ведь я их в детстве на пять минут боялась оставить, а они меня при жизни забывают. Я же все им отдала, все силы, по пять лет в отпуск не ходила…- последние слова она произносит со слезами в голосе.

Кричит в этой женщине материнская боль, не дает ей уснуть ночью, не может она понять, в чем, где ее вина перед собственными детьми. Кто может примирить ее с ними? Дети, если они грамотнее, культурнее, просвещеннее своих старых матерей, должны это сделать сами. Мать  - она всегда единственная. Мы все в долгу перед теми, кто нас родил и вырастил, какими бы они не стали в силу обстоятельств: старыми, больными, раздражительными, требующими внимания к себе. «Почитай отца твоего и мать твою…»  Если они, конечно, не бросили тебя в беспомощном возрасте. Никогда не поздно понять мать и изменить отношение к ней.

Пытаясь утешить Наталью Васильевну, стараюсь убедить ее, что постороннее вмешательство в семейную драму может наоборот еще более настроить детей против нее.

- А если вынести мою жалобу на суд читателей? – заглядывает она в глаза. – Может, люди их вразумят?

Наивная женщина. Как она верит в силу печатного слова. Так же, наверное, как и в силу непечатного. А жизнь стала другой и газеты стали другими, они решительно перестроились. Теперь журналист, ничуть не стесняясь, может в глаза человеку, то бишь читателю, бессовестно и даже с гордостью заявить, что «данная тема редакцию не интересует». Прошли времена любви и безоговорочного уважения к читателям, к «письмам трудящихся», количество которых в редакциях наращивали, увеличивая тираж газеты. Ни одно письмо в редакцию, даже, бывало и анонимное, без внимания и рассмотрения не оставались, на каждое должно было дать ответ в определенный срок без опоздания и задержки. Теперь эта журналистская работа и забота «не в формате» изданий.

Вот и я «перестроилась», работала тогда в единственном лице в новом отделе под звонким названием – «отдел по изучению рыночных проблем» с малопонятными целями и задачами. Так придумал наш редактор-новатор. Мои герои – «успешные люди»: кооператоры, индивидуальные предприниматели, бизнесмены. Правда, на страницы газеты они все чаще и чаще могут попасть за их же деньги. Вот такие рыночные отношения и проблемы… Культ успеха – вот главная газетная тема. 

Но не могла я решительно отказать в помощи этой несчастной женщине. Тем более, что она много лет подписчица нашей газеты, а подписчиками все-таки нельзя разбрасываться… Вот и думай: кто ее еще может утешить, успокоить, дать правильный совет?

Разве что к психологу ее какому-нибудь направить, в последнее время их немало в городе появилось. Но ведь она не пойдет, ей статья в газете нужна. Да и что психолог может здесь посоветовать, кроме общих наставлений отпустить ситуацию, отстраниться от нее, заняться собой, начать уважать себя, придумать себе хобби, завести друга или подругу… Так-так, завести себе… А что, может, это ей попробовать?..

- Вам нужна собачка! – заявила я сходу, когда Наталья Максимовна вновь позвонила.

- Кака така собачка? – оторопело, с интонацией Надюхи из культового фильма про любовь и голубей спросила Наталья Максимовна. – Это чтобы из дому не отойти. Нет, мне этого не надо…

- Вам нужен друг, который будет вас любить, слушаться и никогда не предаст, - зачастила я, мне так понравилась моя идея.

- Глупости это, мне других забот хватает, - в трубке раздались гудки.

 Она не звонила целую неделю. Я уже с сожалением и облегчением вздохнула: обиделась, ну и ладно, я свои психологические ресурсы исчерпала..

И вдруг опять звонок. От нее, боже!..

- Дочка, если будешь писать, не надо, не называй фамилию. Они и вовсе на меня обидятся, я сама, наверное, во многом виновата…

О, что-то новенькое. Не значит ли это, что минувшей ночью на смену отчаянию одиночества пришла к ней надежда?

- Я насчет собачки хочу сказать… У меня появился Прохор, такой прохиндей, но очень хороший… котик, котенок. Я его около магазина увидела, возле урны сидел среди огрызков хлеба, пирожков каких-то. Остановилась, постояла около него. А он за мной побежал, до самого подъезда… Ну взяла его с собой, думаю покормлю, обогреется пусть, а потом объявление в подъезде повешу, может, возьмет кто себе. Искупала его, сметаной покормила, а он так заурчал, ну прямо музыка какая-то. Потом весь вечер с ним перед телевизором просидела, не хочет уходить с коленей и все. Я его сначала Прошей назвала – он все ходит за мной, просит чего-то. А когда он по шторе на карниз забрался, думаю, нет, не Проша ты, а прохиндей, Прохор. А послушный какой! Соседка с третьего этажа, увидела, как я с ним к себе поднималась, принесла лоток кошачий, мисочку и намордник такой для прогулок, он правда, ему великоват… От ее кошки остались.

- Котенку намордник-то зачем? Он же не собака.

-  Ну, он такой кошачий, на все тело, для прогулок.

-  Это, наверное, шлейка?

-  Да, да, шлейка! Так вот Прохор с одного разу привык и к лотку, и спать на подушечке, представляете! Я решила его оставить у себя.

- Поздравляю, вот вам и дружок.

- Да, дружок… Я письмо старшей внучке написала, что у меня котик есть. То-то она обрадуется! Она очень любит кошек, все тетрадки ими изрисовала, а мать ей запрещает заводить. Да и я против всегда была. Теперь, думаю, она не выдержит, приедет ко мне на каникулы, за Прохором ухаживать будем. Я так рада.

Больше Наталья Максимовна не звонила.

Автор: Людмила Вишня
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Южноуралец стал чемпионом России в прыжках с шестом
17.02.2021 10:56
Воины-интернационалисты в Челябинске встретились с депутатом Госдумы
17.02.2021 10:53
Пожарный десант
17.02.2021 10:52
Наталья Котова поздравила бойцов и ветеранов студенческого движения с Днем РСО
17.02.2021 10:25
Два человека погибли на пожаре в Нязепетровске
17.02.2021 10:15
«Дочка» ММК перевела кадровый документооборот в «цифру»
17.02.2021 09:41
Ради челябинцев: урбанист предложил проделать «дыры» в зданиях ЗСО и Центробанка
17.02.2021 09:08
Российские эксперты высоко оценили красоты и инфраструктуру «Таганая»
16.02.2021 17:36
В Челябинске продолжают строительство киосков у памятника Курчатову
16.02.2021 17:34
В Челябинской области родственники осужденных должны иметь справку об отсутствии контакта с «ковидными»
16.02.2021 17:30
Тефтелев задержится в СИЗО на праздники
16.02.2021 17:28
В Челябинске 210-летие Ференца Листа отметят мультимедийным Steinway-концертом
16.02.2021 17:18
Алексей Текслер наградил победителей и участников «Семьи года»
16.02.2021 17:16
Девушка из Магнитогорска примет участие в съемках шоу на СТС
16.02.2021 17:08
В травмпункте Челябинска медсестра наложила пациентке гипс, достав его из мусорной корзины
16.02.2021 17:05
Ночью на Николу Студеного южноуральцам обещают крепкий мороз
16.02.2021 17:01
В Челябинске пьяный угонщик попал в аварию, пока хозяин авто ходил за шаурмой
16.02.2021 16:47
Хороший финал: пес Грей останется в новой семье
16.02.2021 16:38
Челябинское УФАС: мэрия и ГУФСИН не предоставили переписку о закупках на 500 млн
16.02.2021 16:35
В Челябинске и Коркино ожидаются НМУ первой степени
16.02.2021 16:34
Челябинец взял кредит и перевел «сотруднику банка» почти три миллиона рублей
16.02.2021 16:33
Анонсы событий и мероприятий на 17 февраля
16.02.2021 16:33
В Челябинске стартует межрегиональная агропромышленная конференция «Мак 2021»
16.02.2021 16:32
В Челябинске появились скверы Джалиля, Тукая и студотрядов
16.02.2021 16:23
ВТБ снизил ставки по кредиту наличными и рефинансированию до 6% годовых
16.02.2021 16:01
Депутаты гордумы Челябинска выбрали своему спикеру нового зама
16.02.2021 15:58
В Челябинской области нашли тело военнослужащего
16.02.2021 15:32
В Челябинске просела Университетская Набережная
16.02.2021 15:14
В Челябинске объявлен аукцион на строительство объекта инфраструктуры метрополитена
16.02.2021 14:35
Производители предложили поднять цены на колбасу
16.02.2021 14:23
Педофила-убийцу из Сатки направили на принудительное лечение
16.02.2021 14:05
Текслер предложил создать федеральную программу по субсидированию подключения россиян к газу
16.02.2021 14:03
Фекалии в Копейске вылились в возбуждение дела
16.02.2021 13:56
Челябинское УФАС заподозрило две компании в картельном сговоре
16.02.2021 13:54
УФСБ России по Челябинской области 87 лет
16.02.2021 13:33
Текслер распорядился об оказании южноуральцам матпомощи на установку газового оборудования
16.02.2021 13:03
Водитель из Карталов, который поджег машину полицейского, будет отбывать срок
16.02.2021 12:44
Челябинские власти подарили горожанам звезды взамен ледовых фигур
16.02.2021 12:29
Жителям Челябинской области предложили спасти деревья
16.02.2021 12:27
Омбудсмен Майорова: Педофилия в Челябинской области – это беда
16.02.2021 12:04
Исторический музей Южного Урала отметил день рождения Челябинского метеорита
16.02.2021 11:56
В Челябинской области от ковида за сутки умерли 14 человек
16.02.2021 11:41
В Златоусте рядом с ТРК «Тарелка» построят парк стоимостью 165 млн руб
16.02.2021 11:24
Власти стабилизируют ситуацию на заводе «Метагломерат», следуя дорожной карте
16.02.2021 11:12
В Челябинске к «Синегорью» от «Юности» перенесут еще семь межмуниципальных маршрутов
16.02.2021 11:08
Златоустовские ватерполистки будут бороться за выход в «Финал четырех» Суперлиги России
16.02.2021 10:48
Тепло вернулось в дома: в Озерске устранили аварию на трубопроводе
16.02.2021 10:31
В Магнитогорске служебный пес Боярд по «горячим» следам раскрыл преступление
16.02.2021 10:15
Путин предложил снизить ставку по ипотеке для детей с семьи
16.02.2021 10:14
Директор ХК «Трактор» передал в Исторический музей клюшку лучшего игрока
16.02.2021 10:04
Копейские велогонщики заняли призовые места на Кубке России
16.02.2021 10:00
Турецкий актив ММК произвел рекордные объемы горячеоцинкованного проката
16.02.2021 09:21
«Таганай» представил медали «Лыжни за облака»
15.02.2021 21:35
Школьникам Златоуста вручены премии Героя России Сергея Зяблова и передано знамя Бессмертного полка
15.02.2021 21:30
Superjet сообщением Москва - Челябинск вернулся в аэропорт из-за технической неполадки
15.02.2021 17:23
В Челябинске к главному корпусу ЮУрГУ прибежал заяц
15.02.2021 17:01
На юбилейном фестивале Дениса Мацуева в Челябинске выступят ярчайшие звезды музыкального небосклона
15.02.2021 16:50
Анонсы событий и мероприятий на 16 февраля
15.02.2021 16:49
Челябинск заявился на международную премию «Живые города»
15.02.2021 16:42
Трехкратный обладатель Кубка Стэнли Сергей Федоров провел мастер-класс в Сатке
15.02.2021 16:40
На вопрос, почему в Магнитогорске лучше, чем в Геленджике, ответила «Лыжня России»
15.02.2021 16:37
В Челябинске демонтируют вставку, много лет закрывавшую арку на площади Революции
15.02.2021 16:33
Из Курчатовского района Челябинска вывезли почти три тонны снега
15.02.2021 16:29
В Челябинске весной начнут строительство аквапарка стоимостью два млрд
15.02.2021 16:21
Челябинские полицейские почтили память воинов, погибших в Афганистане
15.02.2021 16:00
В Магнитогорске прошел День всех влюбленных в родной город
15.02.2021 15:53
Бывшая хозяйка просит вернуть ей пса Грея, которого сама же просила усыпить
15.02.2021 15:09
Акции ММК вошли в «десятку» лучших ценных бумаг России
15.02.2021 15:01
Во вторник в Челябинской области облачно и местами – снежно
15.02.2021 15:00
У театралов Златоуста к драматургии Мольера особое отношение
15.02.2021 14:40
Новый мусорный полигон ТКО и сортировочный комплекс в Магнитогорске запустят к концу года
15.02.2021 14:27
В Челябинске отметили 32-ю годовщину со дня вывода советских войск из Афганистана
15.02.2021 14:10
Андрей Шмидт: Ситуация с дополнительным траншем на инициативные проекты не совсем понятна
15.02.2021 13:30
Полиция Челябинска пока не нашла вандалов, который разрушили ледовый городок
15.02.2021 13:24
Аферист хотел выложить в Интернет интимные фото пенсионерки из Челябинска
15.02.2021 13:09
В Челябинске презентуют проект по строительству аквапарка
15.02.2021 12:26
В Миассе задержан наркосбытчик из Якутии
15.02.2021 12:20
«Архистраж» просит Наталью Котову не допустить деградации исторического центра Челябинска
15.02.2021 12:19
В Аргаяшском районе стажер-полицейский помог пожилой паре, машина которой улетела в кювет
15.02.2021 12:01
Школу на 1100 мест в новом микрорайоне Челябинска достроят на год раньше
15.02.2021 12:00
В ГУФСИН Челябинской области возобновлены долгосрочные свидания
15.02.2021 11:38
Кадровые перестановки в администрации Златоуста
15.02.2021 11:37
В Челябинске с заключением контрактов на ремонт объектов по программе БКАД не все гладко
15.02.2021 11:34
Челябинский ветврач продолжает бороться за жизнь расстрелянной собаки
15.02.2021 11:29
За сутки умерло 12 южноуральцев с коронавирусом, 259 человек заболели
15.02.2021 11:21
Роспотребнадзор зарегистрировал тест-систему для выявления британского штамма COVID-19
15.02.2021 11:19
В Челябинске объявлен конкурс на строительство участка набережной Миасса за филармонией
15.02.2021 11:09
В Челябинске будут судить еще одного начальника, который «нагрелся» на реконструкции аэропорта
15.02.2021 10:45
У каждого четвертого южноуральца был служебный роман
15.02.2021 10:40
Южноуральские почтальоны вооружились ледоходами
15.02.2021 10:36
Челябинские вузы обсудили технологию смешанного обучения
15.02.2021 10:27
Экс-полицейский из Златоуста стал жертвой адвоката-мошенника
15.02.2021 10:26
В Челябинске продолжают закрывать магазины за нарушение режима повышенной готовности
15.02.2021 10:25
В Челябинске снижается безработица
15.02.2021 09:23
Комиссия не выявила явных нарушений в Верхнеуральской районной больнице, главврач остается тот же
15.02.2021 09:00
Алексей Текслер вместе с супругой насладились премьерой балета «Дон Кихот»
14.02.2021 16:26
В Сретение Господне в Челябинской области ожидаются метели и гололедица
14.02.2021 15:51
В Златоусте водитель погиб, влетев в бетонное ограждение
14.02.2021 15:45
В Аргаяше пьяный водитель снес «КамАЗ»
14.02.2021 13:16
За сутки умерло 15 южноуральцев с коронавирусом, выздоровели 475 человек
14.02.2021 12:58
В Челябинск прилетел один из самых известных военных медиков России
14.02.2021 12:43
Шах и мат. Южноуральский ОМОН «завалил» СОБР
13.02.2021 23:17
В Челябинске устранена авария на водоводе, в результате которой пять домов остались без воды
13.02.2021 23:05
В Челябинской области умерло еще 12 пациентов с коронавирусом, 260 человек заболели
13.02.2021 22:46
Полицейские Златоуста спасли мужчину, потерявшего сознание в сильный мороз
13.02.2021 22:40
В Челябинской области снайперов проверили на прочность
13.02.2021 22:32
В Магнитогорске родители выгнали маленькую дочь из дома за плохие оценки
13.02.2021 22:18
Все сотрудники колонии строгого режима, закрытой в Озерске, будут трудоустроены
13.02.2021 22:14
В Челябинске расследуют смерть новорожденного в областном перинатальном центре
13.02.2021 18:34
ВТБ: спрос россиян на кредиты вырос в январе в 1,5 раза
12.02.2021 17:36
На ЮУЖД опровергли информацию о массовом сокращении сотрудников
12.02.2021 16:55
Под Челябинском устранили аварию, оставившую без воды и света Рощино
12.02.2021 16:45
В Челябинске может появиться снегоплавильная установка
12.02.2021 16:34
УФАС заинтересовалась законностью покупки детского садика в Копейске
12.02.2021 16:17
Челябинская мэрия посоветовала перевозчикам не поднимать цены в маршрутках
12.02.2021 16:15
«Зеркальная» дата февраля стала днем рождения 215 южноуральских семей
12.02.2021 16:14
Житель Троицка просил подростков вместе с ним обворовывать квартиры
12.02.2021 16:07
В Златоусте перезахоронили прах красноармейца
12.02.2021 16:05
Челябинцы жалуются на удручающее состояние подземного перехода возле «Детского мира»
12.02.2021 15:37
Для Челябинска купят новый трамвай с USB-зарядкой и индивидуальным открытием дверей
12.02.2021 15:31
Сотрудники ГИБДД Челябинска возьмутся за перевозчиков
12.02.2021 15:25
В Челябинске легковушка врезалась в пассажирский автобус
12.02.2021 15:23
По факту загрязнения озера Улагач возбуждено дело
12.02.2021 15:22
В южноуральском поселке с московским временем появился интернет от компании «Интерсвязь»
12.02.2021 14:58
Прокуратура Миасса заставила медиков обеспечить женщину лекарствами
12.02.2021 14:56
Житель Челябинска, чтобы помыть голову, решился на грабеж
12.02.2021 14:35
В Красноармейском районе будут судить уроженца Кыргызстана за вооруженное нападение на китайца
12.02.2021 14:32
Виталий Безруков: Застройка в Каштакском бору запрещена, виновных накажут
12.02.2021 14:05
Анонсы событий и мероприятий на 13, 14 и 15 февраля