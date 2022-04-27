Музей Челябинского театра оперы и балета борется за победу во всероссийском конкурсе

Музей Челябинского театра оперы и балета имени Глинки участвует во всероссийском конкурсе «Корпоративный музей», который проводится при поддержке министерства культуры РФ.

Выбор победителей будет проводиться в 21-й номинации: «Открытие года», «Музейное исследование», «Развитие территорий», «Лучшее музейное мероприятие» и другие. Музей Челябинского театра оперы и балета уже прошел конкурсный отбор, экспертную проверку и представлен в номинации «Лучший мультимедийный музейный проект», а также в номинации «Общественное признание» – в этой категории победителя определит открытое интернет-голосование.

Поддержать музей театра можно, перейдя по ссылке и нажав на кнопку «Голосовать».

Как напомнила пресс-секретарь челябинского театра Анастасия Черкас, открытие музея состоялось в октябре 2021-го года и было приурочено к 65-летнему юбилею театра, история которого представлена в экспозиции через раритетные афиши, фотографии, документы и мультимедийные инсталляции.

На интерактивных панелях зрители могут ознакомиться с премьерами разных лет, гастрольной картой, сотрудниками-первооснователями.

Интересен музей и для младшего поколения: анимационные ролики рассказывают историю оперного и балетного искусств, а также этапы создания спектакля.

Одна из самых популярных зон – гримерный столик, где каждый желающий может перевоплотиться в героев спектаклей репертуара.

Итоги всероссийского конкурса «Корпоративный музей» будут известны в мае текущего года.