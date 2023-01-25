Музей изобразительных искусств приглашает на лекции

Проект «Отцы и дети: судьба и творчество художественных династий» из собрания Челябинского музея изобразительных искусств продолжает раскрывать искусство столиц и нашего региона. Знакомство с художниками и их произведениями сопровождается образовательной программой, подготовленной специально для этой выставки сотрудниками музея.

В субботу, 28 января в 14:00 зрителей приглашают ближе познакомиться с талантливыми представителями удивительной семьи, которые на протяжении многих десятилетий одаривали мир искусства прекрасными произведениями. Династия «Суриковы – Кончаловские – Михалковы».

«Лекция, которую проведет искусствовед Анастасия Степанова, поможет зрителям пройти путь через поколения этой необычной династии и разгадать скрытые тайны жизни её самых известных и ярких фигур,» - отметили в пресс-службе музея.

Также в субботу пройдут уже традиционные сборные экскурсии в 12.00, 14.00 и 16.00, где можно будет совершить насыщенное и яркое путешествие по работам художников разных стилей и направлений.