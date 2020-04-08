Музею Аркаима сегодня исполнилось 15 лет

Музей заповедника "Аркаим" (Челябинская область) сегодня, восьмого апреля, отметил 15-летний юбилей.

В этот день полтора десятилетия назад первые посетители увидели выставку «Аркаим: исследования прошлого в поисках будущего», собравшую подлинные артефакты археологии и этнографии, которая в последующие годы была дополнена и расширена.

На самом деле «музейная» история Аркаима началась еще с раскопок. Количество находок стремительно росло и возник вопрос, где можно хранить и демонстрировать артефакты.

Сначала экспозицию обустроили в старом строительном вагончике, позже музей переместился в коттедж научного лагеря, а с 1995-го года развернулось строительство стационарного здания музея по проекту архитектора Владимира Фуксмана. Проект был удостоен премии на конкурсе в Рио-де-Жанейро в 2002-м году.

Строительство капитального здания музея завершилось в 2004-м году, а восьмого апреля 2005-го года подарил южноуральцам первую выставку.

Открытие было приурочено к визиту на Аркаим Дмитрия Медведева, который на тот момент возглавлял администрацию президента РФ. Его сопровождали полномочный представитель президента по Уральскому федеральному округу Петр Латышев, губернатор Челябинской области Петр Сумин, министр культуры Челябинской области Владимир Макаров и другие официальные лица.

Еще через месяц музей посетил президент Владимир Путин.

Каждый год музей посещают тысячи людей. Сейчас здесь работает несколько выставочных павильонов, в которых регулярно обновляются экспозиции. На первом этаже в холле представлена геологическая экспозиция, на втором экспонируется около 500 археологических артефактов.

Основной музейный фонд за 2019-й год составили две тысячи 670 единиц хранения, в запасниках хранится более восьми с половиной тысяч экспонатов: коллекции археологии, минералов, предметы быта и этнографии.