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Мюзикл «Алиса в стране чудес» научит челябинцев бороться с детскими комплексами

Культура
Сегодня, 16:32
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В челябинском государственном театре оперы и балета имени Глинки ставят мюзикл «Алиса в стране чудес» по знаменитому произведению известного английского математика и писателя Льюиса Кэрролла, созданному в позапрошлом веке, но до сих пор не потерявшему свою актуальность.

Над новым спектаклем работает творческая команда из Санкт-Петербурга: режиссер Василий Заржецкий и художник Елена Вершинина.

«Мы долго обсуждали, о чем будет наш спектакль, и решили поднять тему человеческих комплексов и страхов, которые тянутся из детства. Мы хотим ответить на вопрос, как их побороть и не брать с собой во взрослую жизнь», - поделился Василий Заржецкий, считающий «Алису в стране чудес» очень мудрым произведением.

Как рассказала пресс-секретарь театра Анастасия Черкас, интересное визуальное оформление разработала двукратный номинант Национальной театральной премии «Золотая маска» Елена Вершинина.

В погоне за белым кроликом Алиса попадет в волшебный мир – воссоздать эти невероятные приключения поможет видеопроекция.

«Чтобы картинка получилась эффектной и динамичной, мы создадим анимационный мультфильм. Зрителей ждет целое шоу! Кроме того, в видео будут использоваться работы таких выдающихся художников, как Константин Сомов, Антуан Ватто, Мауриц Корнелис Эшер. Детям нужно показывать красоту, приобщать их к искусству», - уверена художник.

Премьера мюзикла для всей семьи «Алиса в стране чудес» на музыку Владимира Баскина состоится в декабре. Вместе с артистами челябинского театра оперы и балета в спектакле примут участие воспитанники детской школы вокального искусства.

 

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