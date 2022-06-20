На Аркаиме появился гигантский Созерцатель, на подходе – Жар-птица

На Аркаиме (Челябинская область) появился Созерцатель: пятиметровая скульптура - сидящий на огромном стуле человек со светящимся шаром в руках - установлена на горе Шаманка.

Автор работы – екатеринбургский художник Константин Евдокимов. Созданный им «Созерцатель» - интерпретация археологической находки «Человек смотрящий в небо». Именно эта каменная статуэтка вдохновила художника на создание данного арт-объекта.

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Фигура выполнена из арматуры, обработанной специальным составом, чтобы не ржавела. Мастеру потребовалось свыше трехсот метров металлического стержня и три дня, чтобы придать ему очертания человека. А вот деревянный стул делали уже непосредственно на Аркаиме, материал заказывали в Кизиле.

«Усаживать» «Созерцателя» пришлось с помощью трактора. Фигура привлекает внимание в любое время суток - в руках у Созерцателя светящийся шар, который каждый может включить простым нажатием кнопки.

Презентация нового объекта состоится в рамках карнавала современного искусства «Аркаимское солнцестояние». Компанию Созерцателю составит гигантская Жар-птица, которая появится из огня сегодня вечером, 20 июня.

Как напомнили в региональном минкульте, проект реализуется «Ассоциацией развития туризма» с использованием гранта губернатора Челябинской области, предоставленного фондом «Центр поддержки гражданских инициатив и развития некоммерческого сектора экономики Челябинской области».

Фото Константина Евдокимова и Александры Пигаловой (пресс-служба "Аркаима").