 На Челябинского «Петрушку» обратил внимание питерский «Арлекин»

В Челябинский театр кукол имени В.А. Вольховского поступила приятная новость – спектакль «Петрушка» вошёл в лонг-лист XX Всероссийского фестиваля «Арлекин».

«Экспертный совет Российской Национальной премии в области театрального искусства для детей «Арлекин» подвел итоги конкурса на соискание премии в 2023 году. Постановка Челябинского театра кукол «Петрушка» вошла в лонг-лист фестиваля, как одно из значимых событий театрального сезона 2021-2022 годов», - прокомментировала это заведующая литературной частью театра Светлана Кондюрина.

Спектакль поставлен в жанре балета-фантазии с куклами и рассказывает историю юной танцовщицы, которая ни на минуту не расстается со своими куклами – Петрушкой, Арапом и Балериной. Но вдруг кукла Балерины пропадает. Девочка отправляется на её поиски и попадает в мир музыки и фантазий, где оживают куклы и творит чудеса Шарманщик. В этой постановке артисты работают с различными системами кукол, в том числе и самой сложной из них – марионеткой. Спектакль построен на современной хореографии, язык которой блестяще освоили артисты-кукольники.

Такую необычную для кукольного театра постановку придумал и воплотил Александр Борок, декорации и кукол сделал художник Захар Давыдов, автор музыки композитор Андрей Занога, хореографический и пластический рисунок спектакля придумал Степан Баннов.

Юбилейный, XX Всероссийский фестиваль театрального искусства для детей «Арлекин» пройдет с 17 по 26 апреля 2023 года в Санкт-Петербурге на базе государственного детского музыкального театра «Зазеркалье». Хочется верить, что на эту сцену выйдет и челябинский «Петрушка».