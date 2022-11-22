На фестивале камнерезного искусства научат делать авторские подарки

Фестиваль камнерезного и ювелирного искусства "Уральские самоцветы" пройдет в Челябинске 24-27 ноября. Челябинский музей изобразительных искусств приглашает южноуральцев познакомиться с мастерами Челябинска, Екатеринбурга, Кусы, Магнитогорска и Миасса и увидеть их работы. Будут представлены изделия, выполненные из самоцветов, кожи, полимерной глины, экологичных материалов, а также посетители увидят новогодние игрушки и сувениры.

В рамках фестиваля пройдут мастер-классы, на которых можно научиться делать авторские подарки – новогодние игрушки или оригинальные платочки.