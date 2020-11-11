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На сцену Челябинской филармонии вышло весёлое музыкальное «Привидение»

Культура
Сегодня, 16:42
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Автор: 
 Людмила Фёдорова

В Челябинске, в Концертном зале им. С.С.Прокофьева, состоялась премьера литературно-музыкального спектакля "Привидение старого замка".  Это не первое обращение Челябинской филармонии к театральному жанру, который занял достойное место в его репертуаре как один из проектов, ставших популярным у зрителей, особенно у детей. Многие постановки филармонии, адресованные юной аудитории, не раз получали самые высокие награды областных фестивалей «Сцена» (фестиваль профессиональных театров) и «Морозко» (фестиваль лучших новогодних спектаклей). И вот   на днях театральную афишу концертной организации   пополнила премьера, созданная  по мотивам юмористической  волшебной сказки  англо-ирландского писателя Оскара Уайльда "Кентервильское привидение". Постановку спектакля осуществил режиссёр Вячеслав Харюшин, хорошо известный  челябинской публике по оригинальным и глубоким постановкам, которые  не один год идут на сценах Молодёжного театра и филармонии. Его обращение к гениальной новелле Оскара Уайльда не случайно. Захватывающая история  привидения в замке семьи Кентервилей востребована многими театрами России, в том числе и Челябинска. Уже больше пяти лет она идёт на сцене Молодёжного театра в постановке тоже известного челябинского режиссёра Михаила Филимонова. Сценарист и режиссёр Вячеслав Харюшин  прочитал  ироничную сказку лондонского острослова по-своему, соединив текст с музыкой джаза и пластикой.

         - Мне кажется, если у тебя есть возможность поработать с чудесным рассказом Уайльда, отказаться от этого  просто невозможно, – признаётся Вячеслав Вадимович. – Это удивительный сплав занимательного сюжета, юмора, конфликта характеров. Автор – мастер комедийных образов: иронично изображает прагматичных американцев, чопорных англичан. А его  приведение совсем не похоже на «классический» призрак.

Оно дряхлое, усталое, склонное к простуде, тяготится своей «миссией». Наш спектакль – это музыкально-сценическая версия сказки для музыкального ансамбля и трёх актёров. Такая форма оставляет большое поле для фантазии  зрителей.

Для участия в новой постановке режиссёр пригласил известных драматических актёров, с которыми уже работал в  прежних композициях филармонии. Роль Кентервильского приведения была предназначена заслуженному артисту России, актёру Камерного театра Михаилу Яковлеву, на ведущего актёра академического театра драмы имени Н. Орлова Степана Арефьева было возложено исполнение всех остальных мужских ролей. А все женские роли сыграла известный музыковед, специалист джазовой музыки, директор «Уральского диксиленда» Наталья Риккер. Она и Степан Арефьев стали ведущими и  рассказчиками волшебной сказки. Но  к премьере Михаил Яковлев оказался болен, так что  надо было срочно придумывать  замену. Как рассказал Вячеслав Харюшин уже  после успешно прошедшей премьеры, главного персонажа -  Кентервильское привидение  пришлось заменять  сильным голосом  Станислава Коченды (актёра Челябинской драмы) и  пластикой молодой хореографической группы института культуры.

- Впрочем, наибольшую вольность в «Привидении старого замка» мы позволили себе в музыкальном оформлении, - рассказывает Наталья Риккер. – Поиски завели режиссёра на нехоженую территорию джаза и новой импровизационной музыки. Образы кентервильского старца с сияющими от ужаса глазами, циничного американского посла Отиса, нежной восторженной Вирджинии  вызывает музыка челябинского композитора, флейтиста, саксофониста, лидера джазового ансамбля «L-band» Георгия Анохина, который создал для спектакля более десяти музыкальных тем.

         Ярким, зрелищным и выразительным новый спектакль стал и благодаря художнику Николаю Осминову , чьи  световые движущиеся, динамичные проекции оживили текст сказки Уайльда, сделав её ещё волшебнее и фантастичнее. Вот  такое органичное сочетание джазовых мелодий в исполнении ансамбля «L-Band» и «Уральского диксиленда», отличной актёрской игры Степана Арефьева и Натальи Риккер, чудесной пластики и оригинального светового и художественного оформления  сделали премьерный  спектакль Челябинской филармонии предновогодним подарком, привлекательным и адресованным как детским, так и взрослым зрителям. То есть предназначенным для семейного просмотра.

 

 

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Автор: 
 Людмила Фёдорова
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