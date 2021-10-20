На Южном Урале пройдет ежегодный авторский фестиваль Юрия Башмета

С 22 по 25 октября в городах Южного Урала состоится Четвертый авторский фестиваль Юрия Башмета. В афише фестивальных вечеров — программы виртуозной музыки, написанной европейскими и русскими классиками в разные века.

Для южноуральских зрителей выступит звездный состав участников: дирижер и солист Юрий Башмет, актер театра и кино Андрей Мерзликин (художественное слово), виртуозный гитарист Артем Дервоед и феноменальный гобоист Алексей Уткин. На филармоническую сцену поднимутся оркестры — камерный ансамбль «Солисты Москвы» и Южно-Уральский симфонический оркестр.

Откроется фестиваль 22 октября в 19 часов концертом известного ансамбля «Солисты Москвы» и Южно-Уральским симфоническим оркестром Челябинской филармонии. В программе вечера прозвучит соль-минорная симфония Моцарта – одно из последних и самых знаменитых симфонических сочинений австрийского гения. Также зрители услышат концерт для гобоя и флейты с оркестром Антонио Сальери. Завершит первое отделение Камерная симфония Георгия Свиридова.

Во втором отделении концерта зрителей ждет музыкально-литературное действо «Черный человек» на стихи Сергея Есенина и музыку Стравинского, Бартока, Чайковского и Шнитке, где в роли чтеца выступит Андрей Мерзликин. Концерт пройдет в филармоническом зале имени Сергея Прокофьева.

Посмотреть концерт смогут зрители и других городов Южного Урала. Фестиваль продолжится выступлениями «Солистов Москвы» и маэстро Башмета 23 октября в Сатке (ДК «Магнезит»), а 24 октября в Троицке.

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Закрытие фестиваля также пройдет в Челябинске. 25 октября Юрий Башмет и камерный ансамбль «Солисты Москвы» подарят гостям филармонического зала имени Прокофьева филигранное исполнение самых красивых серенад, написанных композиторами разных стран и эпох. Моцарт, Дворжак, Шуберт, Серенада для гитары и струнных современного британского композитора Малкольма Арнольда и знаменитая до-мажорная Серенада Чайковского. Начало концерта в 19:00 часов.

В рамках фестиваля Юрий Башмет и Детская филармония Южного Урала подпишут соглашение о сотрудничестве. Мероприятие состоится 25 октября в 14:30. Соглашение подписывается в рамках федерального проекта «Юрий Башмет — юным дарованиям».

«С губернатором Челябинской области Алексеем Текслером мы говорили о создании на базе Детской филармонии моего регионального Образовательного центра для музыкально одаренных детей. — отмечает Юрий Башмет. — Это значит, что мы сможем приглашать звезд академической музыки, именитых музыкантов и преподавателей для проведения мастер-классов, открытых уроков и творческих школ, проводить прослушивания и просмотры талантливых ребят, в том числе во Всероссийский Юношеский Симфонический Оркестр. Я уверен, что благодаря открытию подобного центра в Челябинске для талантливых детей из Челябинской области будут созданы прекрасные условия для развития и совершенствования их музыкальных способностей».

Со стороны Южного Урала документ подпишет генеральный директор Челябинской государственной филармонии Алексей Пелымский. С московской стороны — народный артист СССР, легендарный альтист Юрий Башмет (он выступит художественным руководителем проекта «Региональный образовательный центр Юрия Башмета в Челябинске») и директор АНО гастрольно-концертное агентство «Концерты, фестивали, мастер-классы» Дмитрий Гринченко.

Подписание соглашения станет продолжением документального подтверждения договоренностей Челябинской филармонии со звездами академической и джазовой музыки в сфере создания условий для творческого и исполнительского роста юных воспитанников Детской филармонии и педагогов школ искусств региона. Напомним: ранее подобное соглашение было подписано с Государственным бюджетным профессиональным образовательным учреждением города Москвы «Академия джаза», директором которой является Игорь Бутман.

СПРАВКА

Авторский фестиваль Юрия Башмета проходит в Челябинске с 2018 года. Из всех фестивалей маэстро Башмета, которых в России немало, именно южно-уральский — самый молодой. Зародившись в 2018 году, фестиваль изначально охватывал всего две концертные площадки – Челябинск и Магнитогорск, однако уже тогда получил большой резонанс как у публики, так и у СМИ, а также подтверждение своего статуса – авторский фестиваль. Подобно другим фестивальным проектам маэстро Башмета и «Русского концертного агентства», фестиваль на Южном Урале также стремится расширить свою географию.

Среди участников фестиваля в разные годы – актеры театра и кино Константин Хабенский, Михаил Пореченков, Григорий Сиятвинда, звездный трубач Сергея Накаряков, пианистка Ксения Башмет, саксофонист Леонид Друтин. Непременный участник фестиваля - лауреат премии «Грэмми», камерный ансамбль «Солисты Москвы».