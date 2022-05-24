«Наш дом» из Озерска завершил 74-й театральный сезон под крики «Браво!»

В Озерске (Челябинская область) накануне, 22-го мая, театр драмы и комедии «Наш дом» эффектно завершил 74-й сезон. Зрителей порадовали две премьеры этого года. Утром прошел спектакль для семейного просмотра «Давай поедем в Уналашку», а вечером в большом зале была показана «Панночка» в постановке Никиты Золина.

Премьера по повести Анны Красильщик совсем свежая, состоялась 30-го апреля, но уже успела обрести преданных поклонников. На финальном показе сезона в малом зале сидели и те зрители, которые с неослабевающим восторгом смотрели представление несколько раз, и те, кто впервые видел этот необычный, яркий спектакль. В завершение была разыграна веселая интермедия. Персонажи различных спектаклей собрались на отдых в южные страны. Пока они выясняли, где же лучше провести время, маленькие зрители с удовольствием поиграли и потанцевали.

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Вечером в большом зале театра давали «Панночку». Расхожий тезис о том, что ни один спектакль не похож на другой, в случае с режиссером и соавтором произведения Никитой Золиным подтверждается тысячекратно. Он считает, что предела совершенству нет, и, конечно, прав.

А потом были горячие аплодисменты восторженной публики, крики «Браво!», цветы. На сцену вышел директор театра Вячеслав Максимов и подвел итоги. А итоги впечатляющие: семь первоклассных премьер, более тридцати тысяч зрителей, посетивших театр в течение сезона, участие в многочисленных фестивалях и конкурсах российского и международного масштабов и победы в них, новый успешный проект «Около театра», работа театральных студий для взрослых и детей.

Красивой точкой, завершившей вечер, стало вручение традиционной премии имени Бориса Дружнова. Ее получили осветитель Кирилл Ярцев, актрисы Эмма Власова, Юлия Гусева, Яна Сюськина, актеры Андрей Иодловский, Владислав Илюхин.