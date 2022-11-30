30.11.2022
Наставник проекта «Пацанки» выступит в Детской филармонии Челябинска
30.11.2022
Полицейские Челябинска вручили российские паспорта жителям Донбасса
30.11.2022
Замглавы Магнитогорска останется в СИЗО
30.11.2022
Ученые ЮУрГУ придумали, как сделать растительное молоко более полезным
30.11.2022
Диктант по информационной безопасности пишет Челябинская область
30.11.2022
Молодые ученые Челябинской области реализуют 25 проектов на средства грантов «Умника»
Наставник проекта «Пацанки» выступит в Детской филармонии Челябинска
Мария Третьякова представит музыкальный моноспектакль
23.11.2022
85 лет жизни Челябинской филармонии - в снимках на выставке «Симфония гармонии»
16.11.2022
Челябинская область начнет культурное сотрудничество с Республикой Беларусь
В Челябинске стартовал проект молодых музыкантов из Гнесинки и Московской консерватории
29.11.2022
Константин Акулич: Появились основания для пересмотра дела Наиля Курманова
28.11.2022
В Челябинске в этом сезоне будет работать 91 ледовый корт
28.11.2022
Осуждённый челябинский экоактивист продолжил судебный спор с мэрией из СИЗО
26.11.2022
Мобилизованным южноуральцам за храброе противостояние неонацистам вручили медали «За отвагу»
25.11.2022