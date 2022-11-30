Наставник проекта «Пацанки» выступит в Детской филармонии Челябинска

Известная телеведущая Мария Третьякова представит постановку «Сны. Неразменный рубль» на сцене Детской филармонии Челябинска. Под аккомпанемент фортепьяно зритель увидит спектакль по произведениям Николая Лескова, Александра Куприна и Игоря Северянина.

Для Челябинска это премьера, состоится она в рамках Международного фестиваля современного исполнительского искусства.

Перед зрителями предстанет притча о вечном: Мария Третьякова расскажет о противостоянии добра и зла, щедрости и гордыне, как сообщила пресс-секретарь Челябинской филармонии София Дегтярева.

Вместе с глубоким сюжетом режиссер Марина Куликова окунет посетителей Детской филармонии в детство, как в рассказе Лескова.