Новые маршруты Аркаима

Заповедник "Аркаим" (Челябинская область) обзавелся двумя новыми экскурсионными маршрутами, которые будут доступны для туристов сразу после снятия режима повышенной готовности.

Это пешая прогулка по экотропе, на которой можно увидеть вымерших степных животных, и автомобильная экскурсия на поселение Синташта, где была найдена древнейшая в истории человечества колесница.

Первая остановка – за посёлком Рымникский Брединского района, где в 1968 году при строительстве водохранилища на реке Синташта было открыто первое поселение Страны городов. «Точка отсчёта – Синташта» – так называется автомобильный маршрут, продолжительностью около трех с половиной часов.

"Когда открыли это поселение, ещё не было представления о том, что их может быть несколько, Синташта долгое время оставалась загадкой – непонятное одинокое поселение в степи. И история Аркаима начинается именно здесь: если бы Синташта не была изучена к 1987 году, археологи не поняли бы его ценность, не увидели бы единую цивилизацию. И здесь мы видим, какой могла бы быть судьба Аркаима, так как Синташта сейчас находится под водой", - рассказала пресс-секретарь "Аркаима" Мария Таирова.

Ключевая точка показа на маршруте – Большой Синташтинский курган, с которого и начались раскопки. Высота кургана, по разным оценкам, могла достигать 10-15 метров: слой земли перестилали досками, на которые насыпали следующий слой. Получилась своеобразная пирамида.

"Сам курган разграбленный, и учёные не знают, что в нём было. Возможно, насыпь имела сакральный характер и была неким святилищем. Но мы можем это только предполагать, поскольку Большой Синташтинский курган не имеет прямых аналогов на Южном Урале", - отметила Мария Таирова.

Кроме того, на маршруте можно посетить Пряткин родник, который находится на водоразделе азиатских и европейских рек. Вода из него течёт сразу в две реки – Урал и Тобол, доходя до Каспийского моря и Северного Ледовитого океана.

Вторая новинка "Аркаима" располагается в рамках самого музея-заповедника. Это экотропа "Аркаимская долина" длиной 4,5 километра, которая появилась благодаря победе в конкурсе президентских грантов.

На 17 тематических станциях можно будет увидеть стоянки каменного века, развалины водяной мельницы ХХ века, само городище и другие объекты. Впервые объектом турпоказа стала плотина Большекараганского водохранилища, на которую теперь можно подняться по лестнице.

По словам специалиста отдела развития туризма департамента развития туризма Агентства международного сотрудничества Челябинской области Ольги Сукиновой, изюминкой экотропы стало появление площадки с вымершими животными, которые раньше обитали на Аркаиме, – медведем, куланом (осёл), тарпаном (дикая лошадь), туром (первобытный бык), стайкой сайгаков и бобром.

Здесь туристы узнают, что тур вообще исчез с лица земли, сайгаки находятся на грани вымирания, медведи и бобры сменили ареал обитания.

Все арт-объекты сплетены из ветвей лозы и караганы художником из Кизильского района Вадимом Гайковым.

"Скульптуры антивандальные, колючие, поэтому желающих посидеть на них не будет. Экотропу мы проложили, консультируясь с экологом, чтобы не повредить краснокнижные растения, не побеспокоить насекомых и птиц. Кроме настила и арт-объектов, на тропе появились новые информационные стенды", - сообщила автор проекта, сотрудник музея-заповедника "Аркаим" Мария Макурова.

Сейчас в музее-заповеднике "Аркаим" действуют ограничительные мероприятия: не принимаются организованные группы туристов, не работают музейные объекты. Разрешены размещение гостей в палатках и домиках, самостоятельные прогулки по тропам, работают столовая и сувенирные магазины.