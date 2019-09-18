Новый сезон театрального Челябинска начался головокружительно

Начало нового сезона челябинских театров обещает достойное завершение Года театра. И в то же время последние пять дней вызвали у зрителей вполне справедливое беспокойство – куда пойти и что выбрать. Настолько эти дни оказались насыщенными событиями.

Такое уже было в одном из прошлых сезонов, когда четыре театра, не договорившись и не сверив планы, пригласили публику на свои премьерные спектакли в один и тот же день. Чтобы избежать подобное Камерный театр в этот раз оказался находчивее и оперативнее остальных. Свой премьерный спектакль «В душе хороший человек» он показал в конце августа (29 и30), хотя официальное открытие его творческого года 12 октября. В этот вечер зрителей ждёт событие, достойное его особого внимания, - премьера спектакля «Мандат» по пьесе Николая Эрдмана. Постановщик - давний друг театра, знаменитый режиссёр, лауреат «Золотой маски», заслуженный деятель искусств РФ, художественный руководитель Пермского театра «У моста» Сергей Федотов. Он известен в театральной России как первооткрыватель творчества ирландского режиссёра и сценариста Мартина МакДонаха и постановщик ряда его пьес на разных сценах, в том числе и на челябинской. В Камерном театре с успехом идёт созданный им спектакль «Красавица из Линэна». Кроме того, в прошлом сезоне десятилетие отметил поставленный им здесь же спектакль «Игроки» по пьесе Н.Гоголя. Так что нетерпеливое ожидание театралов Челябинска новой постановки Сергея Федотова вполне объяснимо.

А вот зрителям других челябинских театральных коллективов, начиная с пятницы (13-го сентября), с выбором пришлось не просто. Именно в этот день театр кукол имени В.Вольховского пригласил их на премьеру спектакля для взрослых «Сон Джульетты». Ожидание праздника витало уже с порога - в фойе было многолюдно и оживлённо. В зале – желанный аншлаг. Однако, по ходу действия, не дожидаясь антракта, зрители дружными группами стали его покидать. Такой «чёрной пятницы» этот театр ещё не знал. Праздника не получилось. Это отмечает в своей рецензии на спектакль и член секции челябинских критиков Майя Брандесова: «Чувство зрителя ничем не разбужено – ни комическим, ни трагическим. Иногда, что называется, «головой» ты понимаешь, что хочет сказать режиссёр, но в искусство это не превращается… А смотришь ты спектакль не то чтобы впустую претенциозный, но профессиональный, созданный мастерами, весь «от и до» придуманный…Однако…покидаешь зал с печальным ощущением несостоявшегося, оборвавшегося праздника, в который раз утверждаясь в мысли, что без чёткого понимания «про что» и «зачем» не получается произведения, как бы затейливо не складывался визуальный ряд».

В другой рецензии Андрея Ваганова уже один её заголовок припечатал спектаклю суровую оценку – «Проснись, Джульетта, зритель уходит…»

И в этот же день, 13-го сентября, ярким, шумным, уличным действием на площадке около студии-театра «Манекен» открывалась VI Всероссийская театральная универсиада. Форум молодёжных театров завершился вчера (17 сентября). За пять дней зрители посмотрели десять спектаклей 14 коллективов из Челябинска, Санкт-Петербурга, Москвы, Казани, Омска, Тюмени, Екатеринбурга. Каждая постановка – авторская, каждая - открытие, достойное внимания. Но по два-три спектакля в день – и та же проблема с выбором.

А уже в следующие два дня (14 и 15 сентября) настоящий театральный праздник челябинцам подарил «Манекен». Режиссёр этого театра Сергей Овинов поставил «Женитьбу» Н.В.Гоголя. «Совершенно невероятное событие в двух действиях» оказалось невероятно интересным, глубоким и захватывающим. С бережным, уважительным отношением постановщика к классику (петербургскую историю режиссёр обрамил красочными «малороссийскими» сценами, как бы отдавая дань многогранному писательскому дару автора в разные периоды его творчества); с замечательным актёрским ансамблем и с бенефисными ролями главных персонажей (Агафьи Тихоновны и четырёх её женихов вместе с Кочкарёвым), каждый из которых одновременно комичен и трагичен. И как справедливо отметил тот же Андрей Ваганов: «Потому не удивительна громкая и долго не смолкающая овация в финале — ведь зритель увидел именно то, зачем мы идем в театр, — живую игру, изображающую страсти живых людей. Этого не заменят никакие технические ухищрения и псевдоавангардные приемы...»

Тот, кому посчастливилось увидеть «Женитьбу» в первый премьерный день (14-го), уже на следующий мог стать зрителем премьеры «Алиби», созданной по книге директора гимназии №31 Александра Попова в Лаборатории «М» (руководитель и режиссёр Тамаз Гачечиладзе). Говорят, что там блистательно, как прежде в «Бабах», играла актриса Алла Точилкина.

Параллельно с этими театральными событиями в Молодёжном театре впервые проходил Фестиваль-лаборатория иммерсивного театра PULSE. В этом пятидневном уникальном форуме приняли участие актёры и режиссёры из Москвы, Санкт-Петербурга и Челябинска, их спектакли-бродилки и променады нашли благодарный отклик у зрителей, особенно у молодёжи. Финалом фестиваля в прошедшее воскресенье (а это тоже 15 сентября) стал «Чёртов вербатим» на колесе обозрения 360°. Эскиз москвичей -режиссёра Лизы Бондарь и драматурга Сергея Давыдова - это самые разные житейские истории, рассказанные зрителям на высоте, на колесе обозрения. Тот, кто смог, переборов страх высоты, послушать их в таком необычном пространстве, говорят, что испытали невероятное эмоциональное чувство свободы и очищения. Оторвавшись от земли, многие ощутили себя птицами…

Вот такое начало театрального года в Челябинске - многообразное и поистине головокружительное. Продолжение обещает быть не хуже. Вот только бы опять не растеряться перед выбором.