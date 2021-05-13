Новый театр или новый зритель? Челябинский «Манекен» приглашает к беседе на эту тему

Челябинский театр «Манекен» приглашает на презентацию проекта «Манекен+» и лекцию-разговор с Игорем Бармасовым «Новый театр или новый зритель?», которые состоятся 18 мая в 19 часов (вход бесплатный, по предварительной регистрации).

Меняющиеся реалии жизни предъявляют новые вопросы и театральному искусству. Поэтому всё острее возникает необходимость исследовать новые формы, новые темы, новые технологии и куда острее – необходимость подробно обсуждать сегодняшние тенденции (открытия, результаты исследований) со зрителем.

«Мы начинаем проект «Манекен+», в который войдут мероприятия, направленные на обнаружение и исследование новых форм, тенденций, тем, задач, языка», - рассказали в театре.

На презентации гости узнают о направлениях работы проекта, ближайших планах и перспективах. Кроме того, в формате лекции-разговора состоится обсуждение причин возникновения необходимости исследовать пути развития театрального искусства.