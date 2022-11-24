О Премии «Андрюша» расскажут сегодня в прямом эфире федерального канала ОТР

Премия «Андрюша» для юных талантов в области искусства, ее автор Юлия Жаботинская и подопечные Детского фонда «Андрюша» стали героями специального проекта о Национальной премии «Гражданская инициатива» на канале Общественного телевидения России (ОТР). В этот четверг 24 ноября в 20:00 (мск ) в прямом эфире программы «ОТРажение» Юлия Жаботинская расскажет об опыте работы с талантливыми детьми Челябинской области, также в студии будет присутствовать бывший Министр культуры РФ Михаил Швыдкой.

Как сообщила пресс-служба Премии "Андрюша" агентству "Урал-пресс-информ",съемка цикла программ посвящена 10-летию Национальной премии «Гражданская инициатива». И в рамках проекта было отобрано 5 инициатив в номинации «Духовное наследие» из тысяч поданных за десятилетие заявок, о которых расскажут сегодня на ОТР. В том числе, об основном проекте фонда «Андрюша» - Премии «Андрюша» для юных талантов в области искусства.

В 2013 году Детский фонд «Андрюша» стал лауреатом регионального этапа Национальной премии «Гражданская инициатива», учреждённой Комитетом гражданских инициатив под руководством Алексея Кудрина и Юлия Гусмана. Подопечные фонда «Андрюша» по приглашению организаторов многократно выступали на церемониях награждения победителей «Гражданской инициативы» в Москве.

«Съемочная группа ОТР подготовила большой сюжет о том, как создаются масштабные Гала-концерты Премии «Андрюша», пообщалась с творческими коллективами-подопечными фонда, а также выпускниками и волонтерами проекта. Попадание нашей инициативы в «шорт-лист» премии в номинации «Духовное наследие» из 5 инициатив, о которых расскажут на федеральном телевидении, еще раз подчеркивает, что мы на правильном пути», - поделилась директор и основатель фонда Юлия Жаботинская.

В 2021-2022 годах Главная детская премия Челябинской области для юных талантов в области искусства «Андрюша» получила поддержку Президентского фонда культурных инициатив. В текущем году Премия «Андрюша-2022», пройдя все необходимые экспертизы, стала единственным из региональных мероприятий в Челябинской области в категории «Искусство и культура», вошедшим в перечень мероприятий Минпросвещения РФ. Это значит, что для ребят Челябинской области – победителей и призеров Премии - открылись новые возможности. Включение лауреатов и членов «Золотого фонда» Премии «Андрюша-2022» в информационный ресурс талантыроссии.рф позволяет ребятам по совокупности достижений претендовать на получение грантов грантыпрезидента.рф Президента Российской Федерации, в том числе связанных с обучением в лучших профильных вузах, участвовать в программах Образовательного центра «Сириус», получать бесплатные путевки во Всероссийские центры «Артек», «Орленок», «Океан» и другие. Смотрите

Сегодня прямой эфир выпуска программы «ОТРажение» на телеканале ОТР в 20:00 мск (22:00 члб) с Михаилом Швыдким и Юлией Жаботинской, а также на сайте ОТР.

О ПРЕМИИ «Гражданская инициатива»

Национальная премия «Гражданская инициатива» была учреждена Комитетом гражданских инициатив в 2013 году. Ее задача - поиск неизвестных героев современной России, которые сами, по своей инициативе, пытаются изменить жизнь страны к лучшему и уже добились конкретных результатов или только начинают реализовывать задуманное. Руководит проектом режиссёр, Заслуженный деятель искусств России, член КГИ Юлий Гусман. Конкурс проводится в 12 номинациях: «Воздух свободы», «Духовное наследие», «Здоровье нации», «Зеленая планета», «Наш общий дом – Россия», «Память», «Раздвинь границы», «Ростки новой власти», «Семья будущего», «Сохрани жизнь», «Чужого горя не бывает».