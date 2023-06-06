Опера-гала концерт: челябинцы услышат «От Монтеверди до Щедрина»

В театре имени Глинки восьмого июня состоится театрализованный опера-гала концерт «От Монтеверди до Щедрина», в котором примут участие практически все солисты челябинской труппы.

Зрителей ждет фейерверк из легендарной музыки разных эпох. По замыслу режиссера Тимофея Соколова, каждый номер будет представлять собой мини-спектакль: с мизансценами, костюмами и декорациями.

Формат опера-гала концерта непрост, но при этом интересен. Но это дает свободу и исполнителям, и режиссеру, считает режиссер концерта Тимофей Соколов.

«Так, я планирую сделать нетрадиционное решение в частушках Варвары из оперы «Не только любовь» Родиона Щедрина. Сложность в том, что, в отличие от спектаклей репертуара, у нас отсутствует драматургия, ее и требуется создать. В большинстве номеров оформление будет поддерживать эпоху, например, в ариях из опер «Тоска» Пуччини и «Царская невеста» Римского-Корсакова. Кроме того, мы будем задействовать видеоконтент», – уточнил режиссер.

Значительную часть программы составили произведения, которые ранее никогда не исполнялись на сцене театра. Это сольные и ансамблевые номера из опер «Вертер» Жюля Массне, «Сицилийская вечерня» Джузеппе Верди, «Юлий Цезарь» Георга Генделя, «Мефистофель» Арриго Бойто, «Сельская честь» Пьетро Масканьи и многие другие. Прозвучат сочинения и отечественных композиторов: ария князя Андрея Болконского из оперы «Война и мир» Сергея Прокофьева, финал оперы «Снегурочка» Николая Римского-Корсакова.

Заслуженная артистка Республики Татарстан Гузелья Шахматова исполнит в концерте партию Жанны д’Арк и примет участие в номере «Боже, ты наш покров» из оперы Чайковского «Орлеанская дева. «Образ Жанны д’Арк отличается от тех, что обычно я воплощаю. Здесь требуется драматический, стенобитный голос, с меццо-сопрановой окраской тембра. Нас поддерживает хор, что дает очень сильное и мощное звучание. От этой музыки никто не может остаться равнодушным. Это сила слова, сила созвучия аккордов, гармонии», - подчеркнула солистка.

В концерте примут участие Эльвира Авзалова, Наталия Быстрик, Мария Гуйтар, Артем Крутько, Дмитрий Никитин, Павел Чикановский, Андрей Меркульев и другие ведущие солисты оперной труппы. Их выступления пройдут в сопровождении симфонического оркестра под руководством Александра Матушкина.