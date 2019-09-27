Оркестр «Малахит» представит челябинцам новую программу –«Танго мира»

В Челябинском академическом театре драмы имени Наума Орлова в предстоящий понедельник, 30 сентября, весь вечер будет звучать танго. Государственный русский народный оркестр «Малахит» под управлением народного артиста России, профессора Виктора Лебедева открывает осенний концертный сезон программой «Танго мира». Вместе с оркестром в новой программе «Танго мира» примут участие бас-баритон Дмитрий Риберо(Россия – Колумбия) и исполнитель на бандонеоне заслуженный артист Карелии Михаил Тоцкий.

Поклонникам «Малахита» имя российского колумбийца Дмитрия Рибероуже знакомо. Впервые оно прозвучало и сразу запомнилось на концерте «Бэсамемучо», посвящённом 280-летию Челябинска. Тогда верный своим традициямпополнять список исполнителей новыми именами Виктор Лебедев и открыл для челябинцев этого молодого темпераментногопевца и актёра. Дмитрий Риберо, сын известного колумбийского режиссёра и советской киноактрисы Любови Полехиной, ученицы нашего легендарного земляка, кинорежиссёра Сергея Герасимова, снявшейся в его фильмах «Дочки-матери», «В начале славных дел», «Юность Петра». Дмитрий родился в Москве, где будучи студентами и познакомились его родители. С восьми лет жил в Колумбии, потом в США, где окончил высшую школу для одарённых детей в Нью-Йорке,затем Манхэттенскую консерваторию по классу вокала, а также престижные актёрские курсы Ли Страсберга в Нью-Йорке. Дмитрий говорит и поёт на шести языках, много гастролирует. Репертуар его очень разнообразен. В тех первых гастролях вЧелябинске он исполнял латино-американские хиты, танго и песни разных народов, а также популярные романсы и песни России, любовь к которой он унаследовал от матери. Дмитрий Риберо - один из ведущих исполнителей аргентинского танго и латиноамериканских песен.Они и прозвучат в новой программе «Малахита» 30 сентября.

Другой участник программы «Танго мира» - заслуженный артист Карелии Михаил Тоцкий, солист Карельской государственной филармонии, баянист, блистательный исполнитель танго на бандонеоне, лауреат международных конкурсов и Всероссийских фестивалей, лауреат Государственной премии в области искусства, лауреат премии главы республики Карелия. Музыкант-виртуоз много гастролирует и выступает на таких концертных площадках как Международный дом музыки, Зал Чайковского, Малый зал Санкт-Петербургской филармонии, Берлинская филармония, зал Метрополия в Хельсинки, а также в концертных залах Германии, Франции, Нидерландов, Финляндии, Швеции, Норвегии, Швейцарии, Италии.