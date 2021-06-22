Озёрское Трио "Трое" покорило нижегородскую «Весёлую Козу»

Сегодня ещё одна победа всколыхнула театральное сообщество Челябинской области и порадовала поклонников двух театров. Вчера агентство «Урал-пресс-информ» сообщило о высшей награде Нового Художественного театра на VII Международном фестивале «У Троицы» за спектакль «Светлые души» (номинация «Лучший спектакль»). А сегодня, 22 июня, приятную весть сообщили из Нижнего Новгорода, где только что завершился XVIII Российский фестиваль театральных капустников "Веселая коза". Знаменитое и давно уже не только в Уральском регионе певческое Трио «Трое» Озёрского театра драмы и комедии «Наш Дом» удостоено на этом фестивале лауреатской награды за первое место.

Самым первым эту новость сообщил нашему корреспонденту известный театральный деятель Челябинска Григорий Цукерман. Он присутствовал на этом престижном юмористическом форуме как представитель и один из организаторов Челябинского областного фестиваля капустников «Чугунок» и вручал его главный приз – чугунок.

Уникальный и единственный в РФ фестиваль театральных капустников «Веселая коза» был придуман в Нижнем Новгороде и впервые проведен в 1993 году. За годы существования он приобрел огромную популярность и массу поклонников не только в родном регионе. Когда-то в центре его внимания не единожды бывал и Челябинский театр кукол имени В.Вольховского. В этот раз от Челябинской области «Весёлую Козу» удивляла и покоряла поющая троица из Озёрска - Юлия Гусева, Вохобжон Азимов и Андрей Иодловский.

Состав жюри впечатляет, в него вошли такие остроумные отечественные знаменитости как: актер и режиссер Эдуард Радзюкевич, актер, поэт, сценарист и драматург Сергей Плотов (выходец из Челябинска, неоднократный лауреат «Козы» и председатель жюри двух фестивалей «Чугунок»); актер, сценарист и поэт Вадим Жук, актер и певец Иван Замотаев и редакторы журнала «Красная бурда». Эксперты не только определили победителей и подробно разобрали каждую представленную работу, но и выступили вместе с лауреатами на гала-концерте фестиваля, который состоялся 21 июня в Нижегородском театре драмы имени М. Горького.