Перфоманс под землей: челябинская балерина станцевала в шахте связи

В честь премьеры сериала «Балет» (18+) в Челябинске прошел перформанс. Артисты челябинского театра танца «Эхо» станцевали вариацию из сериала, поддержав российский танцевальный флешмоб, который проходил в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге и других городах.

В Челябинске перформанс состоялся у здания провайдера с популярным граффити «Цифровой Давид» на Комсомольском проспекте, а также чтобы исполнить одну из самых трогательных вариаций сериала, балерина спустилась под землю – в шахту связи провайдера.

«Сериал “Балет” пополнил линейку Wink Originals “Ростелекома”. Популярность видеосервиса Wink у жителей Челябинской области растет, - считает директор Челябинского филиала ПАО «Ростелеком», Евгений Макагонов. - Наши эксперты зафиксировали увеличение спроса южноуральцев на услуги интерактивного телевидения на 20 % по сравнению с 2022 годом. Также на 23 % чаще жители стали использовать функцию “Управляй просмотром”. Интерактивное телевидение дает возможность управлять контентом, а не пассивно ждать, пока пройдет, например, вступительная заставка к фильму».

В главной роли сериала «Балет» – знаменитый российский хореограф Алла Сигалова. Режиссером-постановщиком стал выпускник Школы кино и телевидения «Индустрия» Евгений Сангаджиев, снявший нашумевший HAPPY END. Хореографом-постановщиком «Балета» является лауреат премии «Золотая Маска» Владимир Варнава. Балетмейстер сыграл в проекте роль педагога. Вместе с режиссером он разработал главный спектакль в сериале.

Владимир Варнава, хореограф-постановщик:

«Важной и интересной задачей показалось создание хореографии для выдуманного персонажа — хореографа Руты Майерс. Постановка танцев от своего имени и от третьего лица — это принципиально разные позиции. Танец неразрывно связан с личными качествами и жизненным опытом постановщика. Довольно часто я говорил себе, что тот или иной прием характерен для меня, но не слишком соответствует психологическому портрету созданного нашей командой и прописанного в сценарии персонажа. Но, разумеется, это не должно было быть формально, так что мне приходилось учитывать и собственную творческую волю, и волю Руты Майерс. Сценарий видоизменялся в процессе работы, и персонаж хореографа лепился с нескольких сторон одновременно. Думаю, что хореографические ориентиры, выбранные и обозначенные мной для воображаемой коллеги, также повлияли на жизнь персонажа внутри кадра».

Первые серии нового сериала «Балет» уже доступны для всех пользователей видеосервиса Wink от «Ростелекома». Остальные будут выходить еженедельно по четвергам.

Психологическая драма многосерийного создана совместно со «Студией Видеопрокат» Сергея Бондарчука и Алексея Киселева и «НМГ Студией».