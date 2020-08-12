Победители Ильменки: для вас поет Ольга Рагулина

По просьбе наших читателей мы продолжаем проект «С добрым утром, Урал!», но на этот раз у нас особый поворот – Ильменский. Фонд Олега Митяева в качестве организатора программы Ильменского фестиваля авторской песни познакомил нас с победителями первого тура 44-ого фестиваля и мы предложили им участие в проекте.

Так что теперь вы, дорогие читатели, каждый раз, открывая рубрику, можете представлять себе, что вы здесь, на Южном Урале, на нашей Ильменке.

Сегодня мы знакомим вас с Ольгой Рагулиной из Екатеринбурга.

По профессии Ольга химик, закончила Уральский государственный университет (теперь УрФУ), работает в организации связи.

Как рассказала сама Ольга. Ее юность прошла в СПО «Алые паруса», гитара всегда была ее спутницей. И сейчас в свободное от работы время Ольга поет в клубе авторской песни «Урал», пробует писать музыку.

В Ильменском фестивале Ольга участвует впервые. Победа на любимой Ильменке для нее, начинающего автора музыки, как она признается, стала волшебной неожиданностью.

Сегодня Ольга Рагулина поет для вас песню на стихи Ники Кричевцовой «Я увижу тебя».

Напомним, наше предложение по-прежнему в силе: мы просим профессиональных музыкантов, самодеятельных авторов исполнить для вас, наших читателей, что-то свое, любимое. Пусть каждое утро на нашем сайте начинается с музыки, а значит, с хорошего настроения. И если кто-то из музыкантов, артистов хочет эту рубрику поддержать, добро пожаловать, присылайте свои песни, свою музыку – мы будем рады каждой мелодии, идущей от сердца