Посвящение Сергею Герасимову – IV фестиваль школьного кино

Сегодня, первого февраля, в день Нового года по восточному календарю Челябинский областной Киноцентр имени Сергея Герасимова начал прием заявок на участие в IV всероссийском фестивале школьного кино. Он пройдет в Челябинской области в четвертый раз.

«Что бы ни говорили, но всё-таки «азиаты мы». Поэтому Новый год по восточному календарю для нас праздник! Пусть без ёлочек, фейерверков,

Деда Мороза и длинных каникул, но – праздник, - говорит директор Киноцентра Юрий Сычёв. - Как-то неправильно будет, если в такой день мы обойдёмся без подарков, без чего-то нового. Конечно, объявление о начале приёма заявок на участие в Герасимовском фестивале-конкурсе школьного кино «В начале славных дел» подарок не для всех, но это точно – новое».

К участию в фестивале традиционно приглашаются коллективы школьных и детских кино - видеостудий, а также самостоятельные авторы.

Традиционны и названия номинаций конкурса – это названия фильмов великого земляка южноуральцев, известного кинорежиссёра и педагога Сергея Аполлинариевича Герасимова: «Непобедимые», «Молодая гвардия», «Учитель», «Любить человека», «Большая земля», «У озера», «Журналист».

Появилась и новая номинация «Мой Герасимов». Её появление вполне логично – среди главных задач конкурса не только развитие детского творчества, но и приобщение к культуре, расширение кругозора школьников. Поэтому одним из главных достижений предыдущих конкурсов организаторы считают появление фильмов, снятых на основе произведений Андрея Платонова, Льва Рахлиса, фильмы о жизни и творчестве Александра Тимофеевского и Людмилы Татьяничевой. И ещё одна задача «Школьного кино» - поощрение работы руководителей

самодеятельных и, в первую очередь, именно школьных коллективов. Как пояснил Юрий Сычёв, пока работа руководителей студий расценивается главами образовательных учреждений как «хобби», а школьные студии рассматриваются ими как совершенно необязательные, а порой и просто как забавы. И при этом они же возмущаются появлением в социальных сетях фильмов непонятного содержания и невнятной формы, постоянно говорят о вреде интернета, о «пагубном» увлечении селфи.

Вот в противовес всему этому и объявляется в очередной раз конкурс школьного кино «В начале славных дел», итоги которого будут подведены 21 мая в день рождения Сергея Герасимова.

С условиями конкурса можно познакомиться на сайте.