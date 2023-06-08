Проект Златоустовского театра «Омнибус» на платформе «Смартека»

Златоустовский драматический театр «Омнибус» (Челябинская область) заявил о себе на цифровой платформе «Смартека» АСИ (Агентства стратегических инициатив). На этой платформе содержатся лучшие практические инициативы в стране в самых разных отраслях - в здравоохранении, туризме, культуре, экологии, социальной поддержке.

Как рассказала агентству «Урал-пресс-информ» заведующая литературной частью театра Светлана Трофимова, эта платформа АСИ создана по поручению президента России четыре года назад для комплексного решения социально-экономических задач. Практики Смартека - это опыт решения этих задач, проверенный экспертами, документированный и готовый к тиражированию.

Златоустовский «Омнибус» опубликовал на цифровой платформе в разделе «Культура» проект своей многолетней работы с детским зрителем - «Театральные уроки-спектакли для школ города», подробно описав все этапы его развития и реализации. Инициатор и руководитель этого проекта -директор театра, заслуженный работник культуры РФ, председатель Челябинского регионального отделения СТД РФ Александр Романов.

Этот уникальный проект – совместный проект театра и городского управления образования - содержит 14 театральных уроков-спектаклей. Существует он с 1987 года и пользуется неизменной популярностью у учащихся и педагогов школ Златоуста. А теперь опыт «Омнибуса» станет доступным для всех, кто в Российской Федерации занят воспитанием учащихся средствами сценического искусства, то есть воспитанием будущего театрального зрителя.