Пять дней с Денисом Мацуевым: в Челябинской области пройдёт фестиваль всемирно известного пианиста-виртуоза

В Челябинской области состоится XI международный фестиваль «Денис Мацуев представляет…». Одно из самых значимых культурных событий пройдёт с 21 по 25 марта в трёх южноуральских городах: Челябинске, Озёрске и Магнитогорске. Титулованный пианист-виртуоз, которого жаждет услышать публика всей планеты, даст концерты совместно со своими коллегами, звёздами академической и джазовой музыки. Кроме того, маэстро представит будущих звёзд и сегодняшних финалистов престижного российского телевизионного конкурса «Синяя птица».

Каждый новый фестивальный день предложит слушателям совершенно не похожие друг на друга концертные программы: оркестровые сочинения, вечер фортепианной музыки и джазовые импровизации.

Фестиваль откроется гала-концертом 21 марта в Концертном зале им. С.С. Прокофьева. С симфоническим оркестром под управлением Адика Абдурахманова выступят первоклассные музыканты — обладательница премий Casta Diva и «Золотая маска» Альбина Шагимуратова и лауреат конкурса Чайковского, виолончелист Борис Андрианов. Также на сцену выйдут победители Всероссийского детского телевизионного конкурса «Синяя птица» — 11-летние Елисей Косолапов и Лев Бакиров. Денис Мацуев будет солировать в исполнении Второго фортепианного концерта Брамса.

Второй день фестиваля, 22 марта, пройдёт на сцене Детской музыкальной школы №1 города Озерска. Жители города смогут насладиться музыкой в исполнении Симфонического оркестра Челябинской области, а звёздами программы станут Денис Мацуев, Борис Андрианов, Лев Бакиров, концертмейстер Оркестра народных инструментов России Екатерина Мочалова и победитель престижных музыкальных конкурсов Андрей Иванов.

23 марта в Концертном зале Прокофьева состоится вечер фортепианной музыки. Художественный руководитель форума Денис Мацуев исполнит фортепианные сонаты Бетховена и Рахманинова, пьесы Роберта Шумана из цикла «Детские сцены».

24 марта состоятся сразу два фестивальных события. Днём, в 15:00, в Детской филармонии Южного Урала пройдет концерт стипендиатов Благотворительного фонда «Новые имена» имени Иветты Вороновой. Своё мастерство продемонстрируют одарённые воспитанники фонда от 7 до 17 лет. Таким воспитанником когда-то был и сам народный артист России Денис Мацуев.

Вечером 24 марта серию челябинских концертов завершит программа «Классика и джаз». Именно эта импровизационная программа вызывает наибольший интерес поклонников фестиваля. Искрометные пассажи и соло, сплав классической, современной и джазовой музыки, свободная импровизация каждый раз вызывают неподдельный восторг зрителей. Концерт состоится в зале им. С.С. Прокофьева в 19:00.

25 марта фестиваль завершится на сцене Магнитогорской консерватории, где наряду с титулованными солистами выступит юный лауреат конкурса «Синяя птица» Андрей Зайцев.