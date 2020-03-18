Работники культуры отметят свой профпраздник в Трехгорном

В четверг, 19 марта, в Трехгорном работники культуры Челябинской области отметят профессиональный праздник.

Участниками станут представители министерства культуры, руководители управлений культуры 43 муниципальных образований Челябинской области, сотрудники областных учреждений. Всего в составе «культурной делегации» порядка 60 человек.

Как сообщила агентству «Урал-пресс-информ» пресс-секретарь минкульта Виктория Олиферчук, организаторы приготовили для гостей насыщенную программу, которая начнется с торжественного открытия и приветствия почетных гостей. Участников ждет ознакомительная экскурсия по городу, знакомство с детской библиотекой имени С.Т.Аксакова, посещение музея Приборостроительного завода, праздничный концерт с участием творческих коллективов города и чествованием лучших работников культуры города. На следующий день – интерактивная программа «Трехгорный гастрономический» со специальным мастер-классом от главы города.

«В территории мы выезжаем уже восьмой раз. Такая форма мероприятий позволяет руководителям сферы культуры Челябинской области знакомиться с формами работы коллег, лучшими достижениями территорий, а также дает возможность общения и налаживания дружеских и творческих связей. В закрытые территории мы вообще массово выезжаем впервые. Очень интересно посмотреть, как они работают с ограниченным контингентом, какие новые формы изобретают, как применяют на практике», - прокомментировал министр культуры Челябинской области Алексей Бетехтин.

В минкульте отметили, областной День работника культуры проводится в территориях с 2012 года по инициативе министра культуры региона Алексея Бетехтина. За это время удалось объехать семь территорий – делегации принимали Копейск, Магнитогорск, Сатка, Кыштым, Сосновский, Увельский, Пластовский район. В прошлом году праздник прошел в г.Троицк. В 2020 году встреча будет проходить на территории города Трехгорного.