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Рисунки юных художников из Челябинской области украсили онлайн-выставку Музея Победы

Работы юных жителей Челябинской области украсили онлайн-выставку детских рисунков, которую разместил на своем сайте московский Музей Победы.

В электронную экспозицию вошли лучшие работы участников всероссийского конкурса «Мой любимый Музей Победы». Творческое состязание было приурочено к 35-летию музея.

Школьники Челябинской области прислали около сорока рисунков. До 28 марта интернет-пользователи могут проголосовать за понравившиеся работы и поддержать своих земляков.

Авторы трех рисунков, набравшие наибольшее количество голосов в каждой возрастной категории, станут лауреатами в номинации «Приз зрительских симпатий» и смогут посетить zoom-экскурсию по уникальной экспозиции Музея Победы «Подвиг Народа».

Всего же на конкурс было прислано более 700 работ из 63 регионов России. Чаще всего ребята рисовали Зал Славы, зал «Лица Победы», экспозицию «Подвиг Народа», фасад музея, перед которым горит символ памяти - Вечный огонь.

Итоги конкурса объявят 30 марта. Победители будут определены в трех возрастных категориях: от 7 до 10 лет, от 11 до 14 лет, от 15 до 17 лет. Их рисунки будут использованы для создания полиграфической рекламной продукции, сообщает информационный центр ФГБУК «Музей Победы».