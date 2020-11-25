С добрым утром, Урал!

Сегодня для вас играют Андрей Лето, Аргишти и Дмитрий Прынков

Как рассказал Андрей, сначала Дмитрий Прынков и Константин Иванов (автор съёмки) решили записать видео, а потом Дмитрию пришла идея пригласить в проект ещё музыкантов.

К рождению музыки приложили руку все трое. Порепетировали, записали... Всё получилось быстро и легко.

Андрей Лето - музыкант и преподаватель по игре на пантаме.

Аргишти - музыкант, играющий на армянском дудуке.

Дмитрий Прынков - музыкант, играющий на иранском сантуре.

Видео снято в школе по игре на пантаме - Pantam Studio (Спб)

Напоминаем, мы предложили профессиональным музыкантам, самодеятельным авторам исполнить для вас что-то свое, любимое. Пусть каждое утро для вас на нашем сайте начинается с музыки, а значит, с хорошего настроения. А если кто-то из вас хочет эту рубрику поддержать, добро пожаловать, присылайте свои песни, свою музыку – мы будем рады каждой мелодии, идущей от сердца.