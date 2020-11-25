Сегодня для вас играют Андрей Лето, Аргишти и Дмитрий Прынков
Как рассказал Андрей, сначала Дмитрий Прынков и Константин Иванов (автор съёмки) решили записать видео, а потом Дмитрию пришла идея пригласить в проект ещё музыкантов.
К рождению музыки приложили руку все трое. Порепетировали, записали... Всё получилось быстро и легко. Андрей Лето - музыкант и преподаватель по игре на пантаме. Аргишти - музыкант, играющий на армянском дудуке. Дмитрий Прынков - музыкант, играющий на иранском сантуре.
Видео снято в школе по игре на пантаме - Pantam Studio (Спб)
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