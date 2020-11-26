Сегодня для вас поёт Алина Духно

Алина Духно - сооснователь школы русского фольклора «СамоВар».
Выпускница ГМК им.Гнесиных и РАМ им.Гнесиных по специальности «Народное пение» и МГУ им.Ломоносова по специальности «Философия. Эстетика». Алина Духно:
«В музыкальном колледже я научилась понимать древние образцы фольклорной музыки, в академии экспериментировала со сценическим воплощением народного творчества. На философском же факультете я постигаю вечные истины человеческого бытия, заключенные, в том числе, в народной культуре.
Я считаю, что истинное предназначение народной культуры — это обеспечение психофизического и духовного здоровья как отдельного человека, так и всего общества в целом».
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