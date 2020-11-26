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С добрым утром Урал!

Сегодня для вас поёт Алина Духно

Алина Духно - сооснователь школы русского фольклора «СамоВар».

Выпускница ГМК им.Гнесиных и РАМ им.Гнесиных по специальности «Народное пение» и МГУ им.Ломоносова по специальности «Философия. Эстетика».

Алина Духно:

«В музыкальном колледже я научилась понимать древние образцы фольклорной музыки, в академии экспериментировала со сценическим воплощением народного творчества. На философском же факультете я постигаю вечные истины человеческого бытия, заключенные, в том числе, в народной культуре.

Я считаю, что истинное предназначение народной культуры — это обеспечение психофизического и духовного здоровья как отдельного человека, так и всего общества в целом».

Мы предложили профессиональным музыкантам, самодеятельным авторам исполнить для вас что-то свое, любимое. Пусть каждое утро для вас на нашем сайте начинается с музыки, а значит, с хорошего настроения. А если кто-то из вас хочет эту рубрику поддержать, добро пожаловать, присылайте свои песни, свою музыку – мы будем рады каждой мелодии, идущей от сердца.