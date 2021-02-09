С добрым утром, Урал!

Сегодня у нас в гостях ансамбль «Пастораль» из Оренбурга

Уважаемые читатели, для вас звучит песня «Степь» автора-исполнителя Раисы Нур.

Музыканты ансамбля о себе и сегодняшней песне:

«Ансамбль «Пастораль» из Оренбурга - это коллектив единомышленников, увлечённых авторской песней не только как жанром творчества, но как образом жизни. Знаем друг друга много лет, дружим семьями, готовы к общению, сотрудничеству, сотворчеству. Любим не только петь, но и слушать, а ещё хотим стать для вас проводниками в мир прекрасного, каким является авторская песня.

Песня замечательного автора-исполнителя Раисы Нур «Степь» это оренбургские просторы и башкирская степь, это ночной ветерок и звук курая, это мудрость и жизненный опыт - вся красота и самобытность Южного Урала. И если ваше утро начнётся с такой песни, оно обязательно будет добрым».

Напомним, мы предложили профессиональным музыкантам, самодеятельным авторам исполнить для вас что-то свое, любимое. Пусть каждое утро для вас на нашем сайте начинается с музыки, а значит, с хорошего настроения. А если кто-то из вас хочет эту рубрику поддержать, добро пожаловать, присылайте свои песни, свою музыку – мы будем рады каждой мелодии, идущей от сердца.