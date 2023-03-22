Штемпель «Культура и искусство Южного Урала» вышел в почтовое обращение

В преддверии Дня работника культуры, который ежегодно отмечается в России 25 марта, челябинцы могут украсить отправляемую корреспонденцию отметкой нового почтового штемпеля. На оттиске изображён символ, олицетворяющий культуру и искусство Южного Урала, — ящерка, сидящая на арфе. Штемпель поступил в центральное отделение Почты России по адресу: г. Челябинск, ул. Кирова, д. 165.

Как сообщили предстваители УФПС Челябинской области, поставить оттиск с изображением ящерки и арфы могут все желающие. Для этого отправителям корреспонденции нужно обратиться в Отдел филателии центрального отделения Почты России. У штемпеля переводная дата — он будет доступен клиентам на постоянной основе.

«Южный Урал славится своей насыщенной культурной жизнью. И это находит отражение в тематике выпуска почтовой продукции. В прошлом году вышли открытки с изображением Государственного исторического музея Южного Урала и Камерного театра, а также посвящённые фестивалю «Джаз на большом органе». Сейчас южноуральцы могут украсить эти и другие открытки, посвящённые культуре и искусству, оттиском особого штемпеля», — отметил директор регионального управления Почты России Владимир Образцов.

Новый штемпель будет интересен не только челябинцам, но и гостям города. Жители других регионов, приезжая на Южный Урал, посещают местные театры, музеи и другие достопримечательные места, а после приходят в почтовое отделение, чтобы отправить домой, друзьям и родственникам открытки на память о поездке.

«Новый почтовый штемпель — еще одна возможность поблагодарить работников культуры Южного Урала, выразить им уважение и признательность за их труд, — прокомментировал министр культуры региона Алексей Бетехтин. — В Челябинской области проходит множество культурных событий всероссийского масштаба, успешно реализуются нацпроекты, работают высокопрофессиональные творческие коллективы и талантливые солисты, у региона огромнейшая концертная и фестивальная афиша. Теперь на это смогут обратить внимание и получатели корреспонденции. Выпуск тематической почтовой продукции — всегда знаковое событие».

В преддверии Дня работника культуры челябинцы могут поздравить любимых артистов, сотрудников музеев и библиотек и других деятелей культуры с профессиональным праздником, отправив им открытку с особым штемпелем. Такое послание станет ценным почтовым сувениром и порадует адресатов.