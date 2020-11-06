Спектакль «Зулейха открывает глаза» стал главным событием театрального «Дебаркадера»

В Челябинске в государственном историческом музее Южного Урала вчера, 5 ноября, с большим успехом прошел моноспектакль «Зулейха открывает глаза». Его представил екатеринбургский Центр современной драматургии в рамках Шестого Международного фестиваля современного искусства «Дебаркадер. Время после».

В главной и единственной роли - Татьяна Савина, режиссер - Антон Бутаков, а источником вдохновения послужила для них нашумевшая книга Гузели Яхиной «Зулейха открывает глаза».

«Я не то, что знакома, я погружена полностью в этот роман, - рассказала Татьяна Савина. - Все, что зацепило, и все, что погрузило, я как раз и выписала в инсценировку, которая вылилась в моноспектакль».

Актриса считает, что спектакль в наши дни актуален втройне: «Как жить в одних рамках, а когда они ломаются, привыкать к другим. В этом спектакль очень актуален. Он не касается истории, но он касается человека, он касается женщины. Как выходить за пределы рамок? Ведь тебя учили одному, и вдруг выясняется, что это не работает. Вот это сейчас актуально втройне».

Зрители оценили и злободневность темы, и мастерство актрисы, и приняли спектакль очень доброжелательно. Этот спектакль стал главным событием в театральной афише «Дебаркадера-2020».