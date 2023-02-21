Стихи челябинского ополченца прозвучат на столичном благотворительном концерте

В московском зале «Зарядье» 24 февраля состоится концерт «Если дорог тебе твой дом», который станет частью Всероссийской благотворительной акции в поддержку бойцов СВО.

В рамках концерта заслуженная артистка РФ Ирина Апексимова прочитает военное стихотворение челябинского автора Григория Егоркина «На привале» («Тёмка Моцарт»).

В годовщину начала спецоперации в самом сердце Москвы, напротив Кремля, прозвучат шедевры русской классической музыки, а также стихи современных авторов о Донбассе. Поэтические произведения исполнят Валерий Баринов, Андрей Мерзликин, Ирина Апексимова. А в музыкальной части программы зритель услышит фрагменты произведений Мусоргского, Чайковского, Рахманинова, Прокофьева, Шостаковича, Скрябина, Стравинского.

На столичную сцену также выйдут Хор Сретенского монастыря, Государственная академическая капелла имени Юрлова, хор мальчиков хорового училища имени Свешникова, Фестивальный оркестр Сибири. Все они выступят бесплатно, так как концерт является благотворительным: все сборы от него пойдут на помощь воинам – защитникам Новороссии.

Григорий Егоркин – ополченец ЛНР призыва 2014 года, на Донбассе он воевал в составе бригады «Призрак». Цикл его стихов «Три ВОГа», в который вошло стихотворение «На привале» («Тёмка Моцарт») является, по сути, поэтическим дневником челябинского добровольца. Произведения южноуральца публиковались в различных журналах и поэтических сборниках, в том числе, в сборнике «Я – израненная земля» под редакцией Захара Прилепина. В 2018 году стихотворения Григория Егоркина вошли в «Антологию уральской поэзии».