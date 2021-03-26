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Свою первую ночь Челябинский театр драмы начнёт со «Снежной королевы»

В субботу, 27 марта, в Челябинском академическом театре драмы имени Наума Орлова впервые пройдет «Ночь в театре». Творческий коллектив посвятил это событие Всемирному Дню театра и предстоящему 100-летию своего театра.

Откроет театральную ночь мюзикл «Снежная королева». Но всё самое интересное и оригинальное начнется сразу после спектакля. Программа творческого мероприятия насыщена до предела и жанрово безгранична. В театре в эту ночь не будет ни одной пустующей, бездействующей площадки.

На малой сцене, в зрительном зале, в фойе, в театральных цехах и даже в кабинете директора театра пройдут мастер-классы, читки пьес, игры, профессиональные тренинги, танцы и многое другое. Главными действующими лицами всех представлений станут зрители.

Всего будет работать девять творческих площадок, участвовать в которых пожелали уже более 200 любителей театра.

«В чертогах Снежной королевы», то есть перед началом мюзикла зрители от ведущего - заместителя директора театра Владимира Карпова узнают, как устроена сцена и как готовится спектакль к показу.

В фойе второго этажа можно будет потанцевать и поучиться искусству танца благодаря мастер- классу, который проведёт руководитель студии исторического танца «Гаттака» Дмитрий Хань.

Театрализованная фотозона разместится в Ложе Б, хозяйка которой – заведующая костюмерным цехом театра Галина Максимова сможет на время превратить вас в леди 19 века или в лорда, а может даже и в тролля.

В зрительском буфете будет звучать песни в исполнении актрис театра Ксении Зузневой и Анны Силиной, ведущий - Александр Бауэр.

На большой сцене речевой тренинг проведёт актриса Екатерина Зенцова. А пластический тренинг «Раз, два, три, раз!» на малой сцене при участии актёров театра Ирины Бочковой, Дмитрия Волкова, Антона Дмитрова, Натальи Катасоновой, Дмитрия Олейникова, Анастасии Павловой проведёт известный челябинский хореограф Мария Грейф.

В кафе «Галёрка» игру в «Интуицию» затеет Вадим Долговых. А его коллега – актёр и режиссёр Николай Осминов в большом репетиционном зале будет вести актёрский тренинг. В малом репетиционном зале состоится читка пьесы, в которой вместе с новым режиссёром театра Дарьей Догадовой участвует группа актёров. Вот такой насыщенной событиями ночью завершит Челябинский театр драмы свой профессиональный праздник.