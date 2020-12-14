Свою юбилейную премьеру «Урал» покажет на сцене Челябинской драмы

Сегодня, 14 декабря, Государственный ансамбль танца «Урал» Челябинской филармонии отмечает 40-летний юбилей. В честь этого знаменательного события прославленный коллектив, покоривший полмира эффектными танцами, выступит на сцене академического театра драмы имени Наума Орлова и представит необычную для своего амплуа яркую премьеру «Танцы народов мира»

Как рассказала нашему корреспонденту пресс-секретарь филармонии Александра Третьякова, в юбилейную программу войдут не только номера, созданные за всю историю ансамбля, такие знакомые многим плясы, как «Барыня», «Яблочко», «Каслинская цепочка» или «Синеглазовские барабушки», но и премьеры - национальные танцы Африки, Индии, Бразилии, китайский номер с веерами, которые займут второе отделение.

«Работа над новой программой длилась около двух лет, - рассказывает Александра Третьякова. - Работа с совершенно новой и непривычной хореографией была для артистов достаточно сложной. Индийский танец — прежде всего танец жестов, для него характерны очень непростые положения рук. В бразильском танце — мелкие движения телом, то есть задействованы непривычные для наших танцоров мышцы. В африканском танце движения более привычны, но танцовщикам первое время не всегда хватало агрессии, присущей хореографии южного континента. И дело здесь даже не в эмоциях или актерской игре, а в энергетике, которую необходимо было органично включить в движение. Но артистам «Урала» удалось и с этим успешно справиться. Программа получилась сложной технически и весьма эффектной».

До того, как приступить к постановке премьерных танцев, художественный руководитель ансамбля Светлана Лукина и главный балетмейстер Алексей Разин прочли и изучили огромное количество материалов. Было и живое общение с представителями этих культур.

«Когда ансамбль работал над индийским танцем, из Индии приезжал хореограф Александр Кононов. — рассказывает Светлана Лукина. — Он консультировал нас, показал артистам хореографические элементы и манеру исполнения. Александр в течение семи лет обучался в академии Калакшетра, которая находится на юге Индии. Индийскому классическому танцу там обучают досконально, так же, как учат, например, русскому

балету в академии Вагановой. Вместе с Александром я и Алексей Разин, главный балетмейстер ансамбля, побывали там, напитались атмосферой Калакшетры, воочию увидели, как занимаются в академии. Танцы индийских регионов абсолютно разные – по манере исполнения, происхождению. Тот индийский номер, который мы поставили, включает не только номера штата Индии, где находится Калакшетра. В своём танце мы старались охватить всю страну».

При постановке бразильского танца хореографию с артистами из «Урала» прорабатывал постановщик Клаудио Билиско — сейчас он живет в России, но много лет танцевал в известном профессиональном фольклорном коллективе Бразилии «Сальвадор де Баия». Поэтому отлично знаком со всеми характерными особенностями бразильского национального танца.

По словам художественного руководителя ансамбля Светланы Лукиной, эта премьерная программа для «Урала» — некая новая планка, которую хотелось бы постоянно повышать. И в будущем руководители «Урала» планирует дополнять и развивать программу, добавляя в нее самые интересные танцы народов уже со всего света.

Начало праздничного концерта «Урала»-юбиляра в 19-00.

Перед началом концерта, в 18-15, представителям СМИ будет предоставлена возможность пообщаться (за сценой) с художественным руководителем коллектива Светланой Лукиной, директором Владимиром Карачинцевым и артистами ансамбля.