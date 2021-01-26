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Театр оперы и балета возвращает Челябинску «гимн света и любви»

В Челябинске готовятся к премьере самой светлой оперы Петра Ильича Чайковского «Иоланта».

К этому сочинению великого русского композитора челябинский государственный театр оперы и балета имени Глинки обращается в третий раз. Ранее «Иоланта» ставили в 1964-м и 1986-м годах, последний спектакль, режиссером которого выступил заслуженный деятель искусств России Георгий Миллер, продержался в репертуаре 33 года.

Главная героиня оперы слепа от рождения, поэтому перед постановщиками стоит непростая задача. Важно не только показать, как другие персонажи видят мир, но и как Иоланта ощущает все, что происходит вокруг нее.

«Ни одного отрицательного персонажа в опере «Иоланта» вы не найдете, чего нельзя сказать о первоисточнике – пьесе датского поэта Генриха Герца «Дочь короля Рене». В отсутствии борьбы, конфликта и заключается определенная сложность воплощения этого музыкального произведения на сцене», – отметил режиссер-постановщик нового спектакля Вадим Кейш.

Богатое убранство замков, каменные рельефы, золоченый декор – художники Антон и Елена Сластниковы признались, что при создании образов вдохновлялись эпохой раннего Возрождения.

«В женских костюмах используется много бархата, парчи, органзы с серебром. Фантазийные головные уборы с растительными орнаментами расшиты жемчугом и стразами. По замыслу режиссера, на сцене появятся воздушные белые ангелы с причудливыми крыльями. В мужских костюмах многое заимствовано из одежды средневековых рыцарей», - рассказала художник по костюмам Елена Сластникова.

По словам пресс-секретаря театра Анастасии Черкас, все действие спектакля будет происходить на поворотном круге, предназначенном для передвижения декораций. Зрители увидят средневековый замок, цветущий сад, живописные горы. Зрелищности добавит видеоинсталляция, разработанная художником Дмитрием Иванченко.

Последняя опера Петра Чайковского воспринимается как гимн света и любви. Красивые романсы, арии и ариозо сделали «Иоланту» одним из самых любимых произведений не только среди зрителей, но и среди артистов. Премьера состоится 3 и 4 апреля, начало в 18 часов.