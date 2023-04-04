Театр Златоуста завершит 103-й сезон «Похождениями Чичикова…»

В Златоустовском драматическом театре «Омнибус» (Челябинская область) началась работа над новым спектаклем – фантасмагорией «Похождения Чичикова…». Постановку спектакля осуществляет главный режиссёр театра заслуженный деятель искусств РФ Борис Горбачевский. Он же автор инсценировки по мотивам поэмы Н.В.Гоголя «Мёртвые души». Эту новость агентству «Урал-пресс-информ» сообщила заведующая литературной частью театра Светлана Трофимова.

В репертуаре «Омнибуса» это не первая постановка по произведению классика. С 2015 года неизменным успехом у зрителей пользуется комедия «Ревизор». Взявшись за новую постановку, Борис Горбачевский попытался расширить картину гоголевского мира.

«Самое главное произведение Гоголя – поэма «Мертвые души». Это сатира на российское общество, на чиновничий беспредел. Но это и боль за народ, которым чиновничья система бесстыдно манипулирует, – отмечает режиссёр. - Когда у человека умирает совесть, у него умирает душа. Мертвыми душами здесь оказались помещики, которые уже не являются хозяевами земли, так как преследуют только личные цели. Живые души – это люди, находящиеся под властью помещиков. Российский народ Гоголь любил и духовно его возвеличивал. Именно через понимание человеческой души писатель пришел к церкви… Жанр спектакля – фантасмагория, но через это – жажда конкретной жизни в лучшем ее проявлении».

Соавторами новой работы режиссёра, как и многих других, являются художник-постановщик заслуженный деятель искусств Республики Башкортостан, заслуженный работник культуры РФ Виктор Хлыбов (г. Уфа) и художник по костюмам Лилия Файзулина.

В новом спектакле, которым творческий коллектив завершит 103-й сезон, занята вся труппа «Омнибуса».