04.04.2023
В почтовых отделениях Челябинской области ко Дню космонавтики появится новая марка
04.04.2023
Гибелью рыбака на озере Иртяш заинтересовался СК
04.04.2023
В Челябинской области растет потребность в профессиональных кадрах
04.04.2023
Заболеваемость коронавирусом в Челябинской области продолжает снижаться
04.04.2023
Первая смерть на весеннем водоеме: на озере Иртяш провалился под лед и погиб рыбак
04.04.2023
Распустившиеся наставницы «заявили» об официальном окончании зимы на Зигальге
Театр Златоуста завершит 103-й сезон «Похождениями Чичикова…»
27.03.2023
Златоустовский театр «Омнибус»: «Грани таланта» и новый урок
13.03.2023
Артисты Златоуста успешно осваивают «Театрально-концертный зал»
03.03.2023
Театр «Омнибус» открыл первую выставку по профориентации
27.02.2023
Премьера Омнибуса: Мистика? Нет – Момент истины!
В Челябинске дорожники начали «латать дыры» в полотне горячим асфальтом
03.04.2023
В понедельник у православных начинается «Вербная» неделя
02.04.2023
Первого апреля стартует весенняя призывная кампания
31.03.2023
В Челябинской области увеличат число постов системы видеонаблюдения и количество беспилотников
31.03.2023
В Челябинской области расширят перечень получателей меры соцподдержки спасателей
31.03.2023