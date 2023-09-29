Театры Южного Урала представят лучшие спектакли на фестивале «Сцена»

С пятое по 16 октября 2023 года в Челябинске и городах области вновь состоится одно из самых авторитетных знаковых театральных событий региона – XXXIII областной фестиваль профессиональных театров Челябинской области «Сцена-2023». Гости фестиваля увидят различные театральные формы и жанры: рок-лубок, истории в куклах, современный танец и многое другое.

Профессиональные театры области из Челябинска, Магнитогорска, Златоуста, Озерска и Верхнего Уфалея в рамках конкурсной программы продемонстрируют зрителям и критикам свои лучшие работы. Будут показаны 16 самых разных спектаклей современных и классических постановок.

Среди самых необычных фестивальных спектаклей - сказка для взрослых с песнями, интригами и страстями «Король-Олень» (театр «Манекен»), рок-лубок «Без вины виноватые» по Островскому (Камерный театр), пронзительная история о войне в куклах (Магнитогорский театр куклы и актёра «Буратино») и самые правдивые враки о бароне Мюнхгаузене от Челябинского театра кукол.

В жюри фестиваля войдут не только челябинские критики, но и представители театральной общественности Москвы и Санкт-Петербурга. Торжественная церемония закрытия, подведения итогов и награждения лауреатов фестиваля «Сцена-2023» состоится 16 октября в зале органной и камерной музыки «Родина».

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Фестиваль проходит при поддержке Губернатора Челябинской области и Законодательного собрания Челябинской области. Организаторами выступают Министерство культуры Челябинской области, АНО «Дирекция фестивальных и культурно-массовых мероприятий Челябинской области» и Челябинское областное отделение Союза театральных деятелей РФ.