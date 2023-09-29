29.09.2023
Театры Южного Урала представят лучшие спектакли на фестивале «Сцена»
29.09.2023
«Джаз на большом органе» приглашает челябинцев на гала-концерт
29.09.2023
Александр Гончаров переназначен бизнес-омбудсменом Челябинской области на третий срок
29.09.2023
Школа в Ленинском районе Челябинска обзавелась благоустроенной спортплощадкой
29.09.2023
Жители Челябинской области смогут смотреть фильмы и сериалы шести онлайн-кинотеатров
28.09.2023
Анонсы событий и мероприятий на 29 сентября (18+)
Театры Южного Урала представят лучшие спектакли на фестивале «Сцена»
19.05.2022
Челябинская «Сцена-2022»: 32 года и 15 спектаклей для детей
17.05.2022
Южный Урал вновь ждет фестиваль профессиональных театров «Сцена»
31.05.2019
Финал Юбилейной «Сцены» пройдёт в международный День защиты детей
23.05.2019
На подмостки театров области выходит юбилейная «Сцена-2019»
Школьники Кизильского района изучают Аркаим
29.09.2023
В Челябинской области расширили круг медработников, получающих специальную выплату
28.09.2023
В Челябинской области укрупнят налоговые инспекции
28.09.2023
Третью пару «Орланов» запустят из Челябинска в Екатеринбург в декабре 2023 года
28.09.2023
УКВЗ изготовит еще 11 новых трамваев для Челябинска
27.09.2023