Три лучших спектакля покажут на Сахалине кукольники Челябинска

Сегодня, 28 октября, театралы Сахалина встречают Челябинский театр кукол имени Валерия Вольховского. Как сообщила заведующая литературной частью театра Светлана Кондюрина, с 28 по 30 октября в рамках программы «Большие гастроли для детей и молодежи» челябинский театр покажет в Южно-Сахалинске свои лучшие спектакли.

Организатором гастролей является Федеральная дирекция музыкальных и фестивальных программ «Росконцерта» при поддержке Министерства культуры РФ.

В течение трех дней челябинские артисты представят зрителям Южно-Сахалинска три спектакля из своего репертуара: одну из старейших постановок театра «Аистенок и Пугало», лирическую сказку «Подарок для папы» и балладу о собачьей жизни «Каштанка».

«Гастроли с лучшими спектаклями текущего репертуара в Южно-Сахалинске позволят достойно представить уральский театр за пределами региона. Спектакли рассчитаны на разные возрастные категории зрителей, в том числе и на семейный просмотр. Мы надеемся, что они обязательно найдут отклик у наших новых друзей», - сказала директор театра Елена Ильченко.

Программа «Большие гастроли» Министерства культуры России возрождает одно из главных достижений прошлого – гастроли театров за пределами своих регионов, что представляет интерес и для зрителей, и для самих театров. В рамках этой программы челябинские кукольники уже побывали в Абакане, Ярославле, Томске и Кирове.