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24.02.2021 11:03
Трое в лодке

Видимо, пришёл тот возраст, когда всё чаще и чаще вспоминается юность. Беззаботная, счастливая, обещающая, манящая… Интересно, что в ней было много смешного и забавного. И не только…

Хочется поделиться одной весёлой историей про нас с Зайцем, историей с продолжением. Заяц – это моя закадычная школьная подруга Зоя Гордеева, с которой мы постоянно во что-нибудь вляпывались.

Однажды летом (это было в начале 70-х годов) мы с Зайцем, 16-летние подружки, поехали купаться на озеро. На берегу встретили знакомую девочку, которая была со своим двоюродным братом – атлетически сложенным красавцем. Она сказала, что брат может покатать нас на моторке. Вот это была удача! Целое приключение! День жаркий, солнце печёт, а плыть на лодке, подставив свои физиономии солнцу и ветру одновременно – это сплошное удовольствие. Красавец брат, не сказав ни единого слова, двинулся к лодке. Мы еле поспевали за ним. И вот, радостные и взбудораженные предстоящим удовольствием, мы, не раздумывая, прыгнули в лодку. Наш мачо завёл мотор, и мы понеслись, рассекая водную гладь. Ветер развевал волосы и бил в лицо прохладными брызгами. Катание началось очень романтично, во всяком случае именно так нам с Зайцем казалось. Рядом с нами был мужественный загорелый красавец, и не смущало даже то, что он по-прежнему не проронил ни единого словечка.

Но наше романтическое путешествие закончилось довольно банально: на самой середине озера заглох мотор. Наш рулевой, видно, чувствовал себя неловко с незнакомыми девчонками и молча стал колдовать над взбрыкнувшим механизмом. Колдовство заключалось в резком дёргании какой-то штуковины. Пока наш атлет предавался этому нелёгкому занятию, мы с Зайцем рассуждали о том, как мы будем грести к берегу, если у нас нет ни одного весла и нет ничего, даже отдалённо на него похожего.

Парню, однако, начинало везти, потому что мотор вдруг заурчал, задёргался, и в ответ на сильнейший рывок неожиданно завёлся. На этом везение нашего мачо закончилось. Нелепо взмахнув руками, красавец взмыл в небо и, проделав удивительное сальто-мортале, плюхнулся в воду.

На этом закончилось не только его везение, но и наше. Мотор включился в работу, и мы с Зайцем на бешеной скорости понеслись вперёд, оставив нашего рулевого далеко позади. Моя подруга тут же улеглась на дно лодки и сказала трагическим голосом, что ей теперь всё равно, страдать иль наслаждаться. Я качалась рядом с ней, пытаясь ухватиться за руль. Наконец мне это удалось. Я изо всех сил пыталась хотя бы сломать его, но вместо этого он вдруг стал мне поддаваться, и мы начали носиться по воде кругами. На очередном круге мы едва не задели нашего мачо, который что-то кричал (по крайней мере я успела заметить его открытый рот и взмах рукой), наверное, он пытался дать совет, как остановить эту посудину.

Завидев плывущую неподалёку лодку, я гаркнула что есть силы: «Эй! Остановите нас! Спасите!» На лету я успела заметить, что два представителя мужского пола среагировали и сильнее заработали вёслами. Но, увы, мы были недосягаемы.

Говорят, что в смертный час, когда он приходит в экстремальной ситуации, перед мысленным взором несчастного проносится вся его жизнь. Видимо, эта ситуация давала нам шанс, потому что перед моими глазами пронеслась не вся жизнь, а только один кадр. И то не прошлой жизни, а ближайшего будущего: я увидела, как мы с моей любимой подругой на огромной скорости врезаемся в берег и, подобно нашему мачо, становимся кандидатами на вылет из лодки. А вот полетим ли мы назад в воду – это большой вопрос. Скорее всего нас примет земля, а если совсем не повезёт, то … небо!

Оказывается, у меня лихорадочно работали не только мозги, но и руки. Они как-то сами по себе вывели из строя этот чёртов мотор. Лодка остановилась, качаясь на поднятых волнах. Заяц, почувствовав отсутствие движения, моментально поднялась на ноги. И уже вместе, напрягая зрение, мы начали высматривать нашего товарища по несчастью. Была надежда, что он ещё где-то плавает. И мы не ошиблись: сначала появилась маленькая точечка, потом она стала увеличиваться и наконец превратилась в голову нашего прекрасного мачо. И вот счастье – голова нашего товарища приобрела совсем нормальный размер: он подплыл нашему ноеву ковчегу. Невооружённым глазом было видно, что наш красавец атлет был еле жив после столь долгого, прямо-таки марафонского заплыва...

Мы с Зайцем стали тянуть к нему свои холодные дрожащие руки, а когда он ухватился за них, мы как-то очень быстро сумели нырнуть из лодки вниз головой и оказаться рядом с ним, естественно, в воде. Но на этот раз нам повезло: механизм не сработал. По команде нашего рулевого (а руководил процессом он жестами) мы отплыли от нашей моторки (правда, моторкой эту посудину уже нельзя было и назвать!), а ему без нашего обременения удалось довольно-таки ловко попасть в лодку, ставшую совсем родной. А дальше было совсем просто: нас мачо легко, как котят, втащил на «борт корабля».

Повисла напряжённая тишина, а потом наши с Зайцем зубы начали выбивать громкую дробь, которая несколько раз сопроводилась дружным чиханием. Под этот аккомпанемент наш мачо привёл свою лодку в движение, и теперь мы уже плыли целенаправленно – к берегу! До него мы добрались полуживыми от пережитого ужаса, но уже вечером, благополучно добравшись до дому, хохотали до слёз, вспоминая подробности своего «романтического» плавания с молчаливым и загадочным мачо. Загадочным, потому что от него мы так ни слова и не услышали.

На этом история с лодочным персонажем, как оказалось, не закончилась. Мы с Зайцем окончили школу и поступили в пединститут. И хотя мы учились на разных факультетах, нас объединяла, помимо дружбы, ещё и комната в общежитии. С нами вместе оказалась моя сокурсница Маруся, родом из Фершампенуаза, и второкурсница Лиля, редкостная воображуля. Наша Лилька дружила со спортсменом и предложила нам отметить 8 марта в компании ребят из института физкультуры. Мы, конечно, согласились.

Каково же было наше с Зайцем изумление, когда порог комнаты общественного проживания переступили Лилькин жених и два настоящих баскетболиста, в одном из которых вскоре проступили черты того самого красавца атлета, загадочного мачо, молчаливого лодочника, знакомого нам по совместному плаванию прошлым летом. Теперь-то мы наконец узнали его имя, а вместе с ним и фамилию. Он оказался Стасом Марочкиным, а его друг, такой же высокий и симпатичный, носил фамилию Юрочкин. У нас случился приступ смеха! Надо же – Юрочкин и Марочкин! Почти братья-близнецы по обличью и фамилиям! К тому же второй мачо оказался таким же молчуном, как и первый – участник почти марафонского заплыва. В дальнейшем студенты-второкурсники стали друзьями нашей комнаты. Конечно, и Стас нас узнал, мы это поняли по его затравленному взгляду. Но этот взгляд становился совсем другим, когда останавливался на нашей Марусе. К загадочности постепенно добавлялась некая затуманенность и неподдельный интерес. Наша нагайбачка (Фершампенуаз есть не только во Франции, но и в Нагайбакском районе недалеко от Магнитогорска) была ой как хороша. Высокая, статная, черноглазая Маруся не могла оставить равнодушным ни одну особь мужского пола. Но она была очень скромной (сказывалось суровое родительское воспитание), а уж по части молчания – настоящая партизанка. Но мы обратили внимание, наша Маруся с приходом гостей заметно оживилась и даже рассказала два анекдота. А в основном, конечно, говорила наша четвёрка: Лилька, её молодой человек и мы с Зайцем. Все хохотали до слёз, когда мы с Зойкой рассказывали, перебивая друг друга историю под названием «Трое в лодке». Интригу мы открыли в конце, вот тогда все и узнали, что третьим в нашей лодке был не кто иной, как Стас Марочкин. Маруська посмотрела на него с неприкрытым восторгом.

Затуманенный взгляд Стаса соединился с восторженным взглядом Маруси… Хотите узнать продолжение?

Сорок семь лет эти двое смотрят друг на друга влюблёнными глазами, живут они в Крыму, в большом и красивом доме. А по этому уютному и тёплому во всех смыслах дому сначала бегали два мальчика и одна девочка. Потом мальчики превратились в прекрасных мачо, а девочка в статную красавицу, очень похожую на юную Марусю. А теперь большой дом наполнен весёлыми голосами внуков и внучек, их восемь, и все они очень разговорчивые, явно не в деда.

На этом заканчивается моя история, которая приключилась с нами, шестнадцатилетними подружками, в далёкие семидесятые годы. Но согласитесь, у неё прекрасное продолжение, а до финала, хочется верить, ещё очень далеко.

Автор: Тамара Иванова
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Челябинец отсудил у автодилера семь миллионов за кроссовер с плесенью
19.02.2021 16:26
В Челябинске сотрудник камеры хранения на вокзале украл деньги пассажира поезда
19.02.2021 16:15
Мошаров: Технопарка по рециклингу отходов в Кунашакском районе не будет
19.02.2021 16:15
Треть миллиона за три месяца «заработал» челябинец, промышляя кражами в маршрутках
19.02.2021 16:00
Суббота в Челябинской области будет не очень холодной, возможен снег
19.02.2021 15:59
Чиновников, строивших коттеджи на месте детского лагеря, оставили на свободе
19.02.2021 15:18
Как Челябинск со Сталиным прощался
19.02.2021 15:09
Продажи бессрочных субординированных облигаций ВТБ превысили 30 млрд рублей
19.02.2021 15:08
В том, что Университетская Набережная просела, виноват не подрядчик, а автомойка
19.02.2021 14:56
Полицейские Челябинска задержали юного автомобильного «серийника»
19.02.2021 14:25
Челябинцы могут увидеть краснокнижных птиц в черте города
19.02.2021 14:08
Южноуральские студенты-аграрии отправятся на стажировку в Германию
19.02.2021 14:07
МегаФон и международный 5G-роуминг: на запредельных скоростях
19.02.2021 14:05
Челябинский микрорайон «Чурилово» остался без горячей воды и тепла
19.02.2021 13:45
Южноуральские аграрии будут более защищены при наступлении ЧС
19.02.2021 13:36
Посадка американского планетохода на Марс прошла успешно
19.02.2021 13:30
Южноуральцы узнают о трендах соцсетей для сегмента B2B
19.02.2021 13:26
Скрывался от следствия 22 года: задержан южноуралец, обвиняемый в бандитизме
19.02.2021 13:16
В Челябинске на площади Революции появился дырявый забор. Кто виноват?
19.02.2021 12:51
«Мой Прохор – прохиндей. Но такой хороший!»
19.02.2021 12:18
В выходные из-за авторалли по дорогам Кыштыма и Карабаша транспорт ездить не сможет
19.02.2021 12:17
В Челябинской области за сутки от COVID -19 умерло восемь пациентов
19.02.2021 12:15
Олегу Извекову будет предложено уволиться по собственному желанию
19.02.2021 12:06
В сёла Еткульского района Челябинской области приходит газ
19.02.2021 11:39
В Челябинске МУП «ПОВВ» получило представление за затопление дворов кипятком
19.02.2021 11:37
Заместителя Котовой Олега Извекова отправили в СИЗО
19.02.2021 11:36
Архитекторы уже сейчас придумывают, как украсить Челябинск к следующему Новому году
19.02.2021 11:34
В центре Челябинска маршрутчики устроили драку
19.02.2021 11:33
В Челябинске полицейского, обвиняемого во взятке, отправили в СИЗО
19.02.2021 11:09
В Челябинске по решению суда арестована еще одна соратница Навального
19.02.2021 10:33
В Челябинской области на бывшую и.о. главы поселения завели уголовное дело
19.02.2021 10:03
Жители Металлургического района Челябинска замерзают в своих квартирах
19.02.2021 09:51
На Таганае задержали любителей запрещенных здесь гонок на снегоходах
19.02.2021 09:22
В Челябинске в пятницу отключают светофоры на перекрестках
18.02.2021 20:36
ВТБ: в 2021 году каждая третья заявка на автокредит будет оформляться онлайн
18.02.2021 19:57
В Златоусте состоялся политический форум с главами городов и спикерами местных парламентов
18.02.2021 18:04
Миндортранс о транспортной схеме: Мы учитываем мнения южноуральцев
18.02.2021 17:51
Камерный театр украсило 8-метровое фото к премьере пьесы о Сталине
18.02.2021 17:37
В Карабаше появятся современное жилье и новые места в детсадах
18.02.2021 17:22
Челябинцы продолжают наживаться за счет мигрантов
18.02.2021 17:15
Заместитель Котовой может сесть на 12 лет
18.02.2021 17:07
Житель Самарской области приехал в Копейск делать «закладки»
18.02.2021 17:06
В Челябинской области в садике не обратили внимание на ребенка с синяками
18.02.2021 17:01
Герои и оружие - знакомьтесь с программой Дня защитника Отечества в Историческом музее
18.02.2021 16:59
Анонсы событий и мероприятий на 19 февраля
18.02.2021 16:59
Администрация Челябинска будет оказывать любую помощь в расследовании дела Извекова
18.02.2021 16:47
В пятницу на Южном Урале облачно и небольшой снег
18.02.2021 16:42
Высокопоставленному полицейскому Челябинска предъявлено обвинение по двум статьям УК
18.02.2021 16:06
Посвящение защитникам Отечества от народного оркестра «Малахит»
18.02.2021 16:05
В Челябинске выбирают общественные пространства для благоустройства в 2022 году
18.02.2021 16:04
В Челябинске открылась межрегиональная агропромышленная конференция
18.02.2021 16:00
В Челябинске возле собора установили полсотни знаков, запрещающих парковку
18.02.2021 15:39
Челябинские силовики задержали вице-мэра Олега Извекова
18.02.2021 15:21
Маршрут фирменного поезда Москва-Екатеринбург продлили до Челябинска
18.02.2021 14:51
Челябинский музей изобразительных искусств по случаю 23 февраля приготовил мужчинам сюрприз
18.02.2021 14:29
Сидите дома: миндортранс сообщает о бушующих метелях и плохой видимости на юге региона
18.02.2021 14:22
Внедренный на ММК передовой опыт принес многомиллионный экономический эффект
18.02.2021 13:51
Алексей Текслер распорядился о снятии ряда ковидных ограничений в регионе
18.02.2021 13:48
В Челябинске директор учебного центра заплатит 500 тысяч за взятку сотруднику Ростехнадзора
18.02.2021 13:25
В Челябинскую область едут Марат Хуснуллин и Владимир Якушев
18.02.2021 13:04
Чтобы вода не по графику: в Еткульском районе взялись решать проблему водоснабжения
18.02.2021 12:45
Сбербанк в Челябинске принимает платежи за ЖКХ по адресу
18.02.2021 12:35
В Магнитогорске пьяный мужчина из трамвая расстрелял подростков
18.02.2021 12:22
В Челябинске внук украл у своей бабушки холодильник
18.02.2021 12:18
Южноуральца отправили в колонию за ДТП, в котором погиб пассажир
18.02.2021 12:15
Исторический музей в Челябинске готовит выставку «Художник умный и правдивый»
18.02.2021 12:12
Компания «Интерсвязь» продолжает цифровизацию малых населенных пунктов Урала
18.02.2021 12:01
Челябинец пойдет под суд по обвинению в расправе над шумным соседом
18.02.2021 11:56
В Челябинске ушла из жизни старейший работник областного радио Элла Фёдорова
18.02.2021 11:33
В Челябинской области подтверждено 50 тысяч случаев заражения ковидом
18.02.2021 11:14
Добро пожаловать! В Челябинской области открывается Институт культурного волонтерства
18.02.2021 11:03
В Челябинске после обращения общественников начался ремонт на теплосетях
18.02.2021 11:02
В Челябинске еще три перевозчика заявили о повышении цен на маршрутах
18.02.2021 10:41
Оштрафован южноуралец, обматеривший пограничника
18.02.2021 10:32
В Челябинске сотрудники ФСБ задержали полицейского
18.02.2021 10:11
В Челябинске на полтора месяца ограничили движение по улице Ярославской
18.02.2021 10:00
«Ростелеком» предложил альтернативу традиционным подаркам на 23 февраля и 8 марта
18.02.2021 09:57
Акцию «Сохраним озера Южного Урала» поддержит «малахитовое» авторалли
18.02.2021 09:47
Главным символом Южного Урала признан нацпарк «Таганай»
18.02.2021 09:22
Южноуральские силовики прошли курсы доктора Евича по тактической медицине
17.02.2021 18:41
Спасателей, матросов и промышленных альпинистов в Челябинске будут учить в максимально комфортных условиях
17.02.2021 18:26
Эксперты: новая транспортная схема в Челябинске приведет к коллапсу
17.02.2021 18:16
Алексей Текслер поможет челябинской спортшколе с оборудованием, жителям Нижнего Уфалея – с дорогой
17.02.2021 17:48
Ситуация с простудными заболеваниями в Челябинской области контролируемая и стабильная
17.02.2021 17:25
Число работающих пенсионеров, получающих больничный в период пандемии, уменьшается
17.02.2021 16:55
Аферисты не смогли «развести» на деньги бдительную пенсионерку из Магнитогорска
17.02.2021 16:41
В Челябинске на коммерсанта подадут в суд за установку киосков у памятника Курчатову
17.02.2021 16:35
Экс-военком Магнитогорска, задержанный при получении взятки, остался на свободе
17.02.2021 16:33
Жительница Копейска пыталась передать в колонию телефон в салфетках
17.02.2021 16:28
Ирина Гехт: Ажиотаж на вакцинацию от коронавируса в Челябинской области прошел
17.02.2021 15:59
О новых правилах игры на финансовом рынке узнают зрители телекомпании «Деловой Урал»
17.02.2021 15:55
Анонсы событий и мероприятий на 18 февраля
17.02.2021 15:36
Полицейский из Магнитогорска подозревается в получении взятки
17.02.2021 15:09
В Челябинской области на Авдотью Коровницу обещают метели и снежные заносы
17.02.2021 14:50
В Челябинской области браконьеры, убивавшие лосей и косуль, получили реальные сроки
17.02.2021 14:38
Златоуст в этом году существенно обновит автобусный и трамвайный парки
17.02.2021 13:50
Полиция Челябинска пришла еще к одной соратнице Навального
17.02.2021 13:38
Жительница Магнитогорска вернула пенсионерам из Сибая потерянный миллион рублей
17.02.2021 13:37
Свершилось! Подступы к дому многодетной розинской семьи наконец-то освободили от снега
17.02.2021 12:57
В Челябинске задержаны мошенницы, которые под предлогом индексации пенсий, наживались на пожилых людях
17.02.2021 12:35
Ирина Буторина рассказала, сколько Челябинская область потратила на первенцев
17.02.2021 12:13
В Челябинске реставрация оперного театра привела к уголовному делу
17.02.2021 12:11
Агрокомплекс «Чурилово» ответил на претензии работников о невыплате зарплаты
17.02.2021 12:08
Хирурги ЧОКБ удалили студентке из Магнитогорска большую опухоль на лице
17.02.2021 12:03
«Ростелеком» представил системное цифровое решение для сельхозпредприятий Челябинской области
17.02.2021 12:01
Пассажиры задержанного в аэропорту Челябинска рейса до Москвы вылетят через полчаса