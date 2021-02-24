Трое в лодке

Видимо, пришёл тот возраст, когда всё чаще и чаще вспоминается юность. Беззаботная, счастливая, обещающая, манящая… Интересно, что в ней было много смешного и забавного. И не только…

Хочется поделиться одной весёлой историей про нас с Зайцем, историей с продолжением. Заяц – это моя закадычная школьная подруга Зоя Гордеева, с которой мы постоянно во что-нибудь вляпывались.

Однажды летом (это было в начале 70-х годов) мы с Зайцем, 16-летние подружки, поехали купаться на озеро. На берегу встретили знакомую девочку, которая была со своим двоюродным братом – атлетически сложенным красавцем. Она сказала, что брат может покатать нас на моторке. Вот это была удача! Целое приключение! День жаркий, солнце печёт, а плыть на лодке, подставив свои физиономии солнцу и ветру одновременно – это сплошное удовольствие. Красавец брат, не сказав ни единого слова, двинулся к лодке. Мы еле поспевали за ним. И вот, радостные и взбудораженные предстоящим удовольствием, мы, не раздумывая, прыгнули в лодку. Наш мачо завёл мотор, и мы понеслись, рассекая водную гладь. Ветер развевал волосы и бил в лицо прохладными брызгами. Катание началось очень романтично, во всяком случае именно так нам с Зайцем казалось. Рядом с нами был мужественный загорелый красавец, и не смущало даже то, что он по-прежнему не проронил ни единого словечка.

Но наше романтическое путешествие закончилось довольно банально: на самой середине озера заглох мотор. Наш рулевой, видно, чувствовал себя неловко с незнакомыми девчонками и молча стал колдовать над взбрыкнувшим механизмом. Колдовство заключалось в резком дёргании какой-то штуковины. Пока наш атлет предавался этому нелёгкому занятию, мы с Зайцем рассуждали о том, как мы будем грести к берегу, если у нас нет ни одного весла и нет ничего, даже отдалённо на него похожего.

Парню, однако, начинало везти, потому что мотор вдруг заурчал, задёргался, и в ответ на сильнейший рывок неожиданно завёлся. На этом везение нашего мачо закончилось. Нелепо взмахнув руками, красавец взмыл в небо и, проделав удивительное сальто-мортале, плюхнулся в воду.

На этом закончилось не только его везение, но и наше. Мотор включился в работу, и мы с Зайцем на бешеной скорости понеслись вперёд, оставив нашего рулевого далеко позади. Моя подруга тут же улеглась на дно лодки и сказала трагическим голосом, что ей теперь всё равно, страдать иль наслаждаться. Я качалась рядом с ней, пытаясь ухватиться за руль. Наконец мне это удалось. Я изо всех сил пыталась хотя бы сломать его, но вместо этого он вдруг стал мне поддаваться, и мы начали носиться по воде кругами. На очередном круге мы едва не задели нашего мачо, который что-то кричал (по крайней мере я успела заметить его открытый рот и взмах рукой), наверное, он пытался дать совет, как остановить эту посудину.

Завидев плывущую неподалёку лодку, я гаркнула что есть силы: «Эй! Остановите нас! Спасите!» На лету я успела заметить, что два представителя мужского пола среагировали и сильнее заработали вёслами. Но, увы, мы были недосягаемы.

Говорят, что в смертный час, когда он приходит в экстремальной ситуации, перед мысленным взором несчастного проносится вся его жизнь. Видимо, эта ситуация давала нам шанс, потому что перед моими глазами пронеслась не вся жизнь, а только один кадр. И то не прошлой жизни, а ближайшего будущего: я увидела, как мы с моей любимой подругой на огромной скорости врезаемся в берег и, подобно нашему мачо, становимся кандидатами на вылет из лодки. А вот полетим ли мы назад в воду – это большой вопрос. Скорее всего нас примет земля, а если совсем не повезёт, то … небо!

Оказывается, у меня лихорадочно работали не только мозги, но и руки. Они как-то сами по себе вывели из строя этот чёртов мотор. Лодка остановилась, качаясь на поднятых волнах. Заяц, почувствовав отсутствие движения, моментально поднялась на ноги. И уже вместе, напрягая зрение, мы начали высматривать нашего товарища по несчастью. Была надежда, что он ещё где-то плавает. И мы не ошиблись: сначала появилась маленькая точечка, потом она стала увеличиваться и наконец превратилась в голову нашего прекрасного мачо. И вот счастье – голова нашего товарища приобрела совсем нормальный размер: он подплыл нашему ноеву ковчегу. Невооружённым глазом было видно, что наш красавец атлет был еле жив после столь долгого, прямо-таки марафонского заплыва...

Мы с Зайцем стали тянуть к нему свои холодные дрожащие руки, а когда он ухватился за них, мы как-то очень быстро сумели нырнуть из лодки вниз головой и оказаться рядом с ним, естественно, в воде. Но на этот раз нам повезло: механизм не сработал. По команде нашего рулевого (а руководил процессом он жестами) мы отплыли от нашей моторки (правда, моторкой эту посудину уже нельзя было и назвать!), а ему без нашего обременения удалось довольно-таки ловко попасть в лодку, ставшую совсем родной. А дальше было совсем просто: нас мачо легко, как котят, втащил на «борт корабля».

Повисла напряжённая тишина, а потом наши с Зайцем зубы начали выбивать громкую дробь, которая несколько раз сопроводилась дружным чиханием. Под этот аккомпанемент наш мачо привёл свою лодку в движение, и теперь мы уже плыли целенаправленно – к берегу! До него мы добрались полуживыми от пережитого ужаса, но уже вечером, благополучно добравшись до дому, хохотали до слёз, вспоминая подробности своего «романтического» плавания с молчаливым и загадочным мачо. Загадочным, потому что от него мы так ни слова и не услышали.

На этом история с лодочным персонажем, как оказалось, не закончилась. Мы с Зайцем окончили школу и поступили в пединститут. И хотя мы учились на разных факультетах, нас объединяла, помимо дружбы, ещё и комната в общежитии. С нами вместе оказалась моя сокурсница Маруся, родом из Фершампенуаза, и второкурсница Лиля, редкостная воображуля. Наша Лилька дружила со спортсменом и предложила нам отметить 8 марта в компании ребят из института физкультуры. Мы, конечно, согласились.

Каково же было наше с Зайцем изумление, когда порог комнаты общественного проживания переступили Лилькин жених и два настоящих баскетболиста, в одном из которых вскоре проступили черты того самого красавца атлета, загадочного мачо, молчаливого лодочника, знакомого нам по совместному плаванию прошлым летом. Теперь-то мы наконец узнали его имя, а вместе с ним и фамилию. Он оказался Стасом Марочкиным, а его друг, такой же высокий и симпатичный, носил фамилию Юрочкин. У нас случился приступ смеха! Надо же – Юрочкин и Марочкин! Почти братья-близнецы по обличью и фамилиям! К тому же второй мачо оказался таким же молчуном, как и первый – участник почти марафонского заплыва. В дальнейшем студенты-второкурсники стали друзьями нашей комнаты. Конечно, и Стас нас узнал, мы это поняли по его затравленному взгляду. Но этот взгляд становился совсем другим, когда останавливался на нашей Марусе. К загадочности постепенно добавлялась некая затуманенность и неподдельный интерес. Наша нагайбачка (Фершампенуаз есть не только во Франции, но и в Нагайбакском районе недалеко от Магнитогорска) была ой как хороша. Высокая, статная, черноглазая Маруся не могла оставить равнодушным ни одну особь мужского пола. Но она была очень скромной (сказывалось суровое родительское воспитание), а уж по части молчания – настоящая партизанка. Но мы обратили внимание, наша Маруся с приходом гостей заметно оживилась и даже рассказала два анекдота. А в основном, конечно, говорила наша четвёрка: Лилька, её молодой человек и мы с Зайцем. Все хохотали до слёз, когда мы с Зойкой рассказывали, перебивая друг друга историю под названием «Трое в лодке». Интригу мы открыли в конце, вот тогда все и узнали, что третьим в нашей лодке был не кто иной, как Стас Марочкин. Маруська посмотрела на него с неприкрытым восторгом.

Затуманенный взгляд Стаса соединился с восторженным взглядом Маруси… Хотите узнать продолжение?

Сорок семь лет эти двое смотрят друг на друга влюблёнными глазами, живут они в Крыму, в большом и красивом доме. А по этому уютному и тёплому во всех смыслах дому сначала бегали два мальчика и одна девочка. Потом мальчики превратились в прекрасных мачо, а девочка в статную красавицу, очень похожую на юную Марусю. А теперь большой дом наполнен весёлыми голосами внуков и внучек, их восемь, и все они очень разговорчивые, явно не в деда.

На этом заканчивается моя история, которая приключилась с нами, шестнадцатилетними подружками, в далёкие семидесятые годы. Но согласитесь, у неё прекрасное продолжение, а до финала, хочется верить, ещё очень далеко.