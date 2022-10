«Уральский диксиленд Игоря Бурко» выступил на 100-летнем юбилее российского джаза в Большом театре

В минувшие выходные, первого октября, на престижнейшей сцене страны, исторической сцене Большого театра, отгремел грандиозный пятичасовой гала-концерт, посвящённый 100-летию российского джаза. Вместе с легендами отечественного джазового искусства — Игорем Бутманом, Даниилом Крамером, Ларисой Долиной, Давидом Голощекиным и другими на сцене Большого театра выступил «Уральский диксиленд Игоря Бурко». Один из старейших джазовых ансамблей на постсоветском пространстве, он стал единственным региональным коллективом, получившим приглашение представить свое искусство на главной сцене страны.

Дата первое октября для масштабного празднования выбрана не случайно: в этот день в 1922 году в Москве прошел первый задокументированный джазовый концерт. Официальное приветствие в адрес участников и зрителей гала-концерта в Большом театре направил Владимир Путин — Президентским фондом культурных инициатив поддержан ряд проектов, посвященных празднованию юбилея. Глава государства отметил: традиции, идеи, начинания, заложенные представителями жанра, «продолжает новое поколение артистов, покоряющих публику талантом, виртуозным мастерством и импровизацией». Президент также выразил уверенность, что программа гала-концерта вовлечёт в орбиту джаза новых преданных поклонников.

На сцене Большого театра «Уральский диксиленд» представил яркую пьесу барабанщика Пола Барбарина «Bourbon Street Parade». Рассказывая о праздничном стрит-параде на родине джаза, в Новом Орлеане, она отражает бравурное настроение джазового праздника. Написанная в 1950-е годы, «Bourbon Street Parade» по-прежнему часто исполняется и любима публикой. В программе гала-концерта она звучала в аранжировке музыкального руководителя «Уральского диксиленда» Валерия Сундарева.

Народный артист России Игорь Бутман, идейный вдохновитель празднования, назвал «Уральский диксиленд» гордостью российского джаза, подчеркнув, что просто не мог не пригласить челябинских музыкантов на торжество.

«Это коллектив, который много лет выступает по всему миру, участвует в фестивалях по всей стране, в том числе организованных Фондом Бутмана, — сказал легендарный саксофонист. — И, конечно, они всегда открывают мой авторский фестиваль юмора и джаза, который проходит в Челябинске. Сегодня здесь собрались прекрасные музыканты, и челябинцы — одни из них. Умеют оставаться современными, востребованными, интересными и притом сохранять джазовую традицию».

Джазовый концерт на грандиозной и, в первую очередь, — академической сцене Большого театра — событие куда более необычное, чем джазовый концерт на площадке, предназначенной для джаза изначально, к примеру, в Карнеги-холле. Значимость происходящего для всего мирового джазового сообщества подчеркнула большая публикация «When Russia Said ‘Da’ to Jazz» в нью-йоркской The Wall Street Journal. Она вышла в этом крупнейшем и влиятельнейшем американском издании в преддверии московского гала-концерта.

«Не все джазы мира, включая даже американский, ведут свою историю от конкретного задокументированного события, — поясняет директор ансамбля «Уральский диксиленд», музыкальный журналист, историк джаза Наталья Риккер. — Российскому джазу в этом плане очень повезло, у нас такая дата существует, от неё мы ведём отсчёт. Поэтому сегодняшний концерт — очень важное событие в контексте истории культуры, и российской, и мировой».

Празднование столетия российского джаза пройдет в ближайшие полтора месяца по всей стране. Для выступлений выбрали города с большой джазовой историей, где проходят локальные фестивали: Санкт-Петербург, Казань, Ярославль, Калининград, Самара, Красноярск, Новосибирск, Челябинск, Екатеринбург. 10 октября концерт с участием звезд отечественного джаза состоится на сцене Челябинского Государственного академического театра оперы и балета имени Глинки. На сцену выйдут Игорь Бутман и Московский джазовый оркестр, Лариса Долина, Даниил Крамер, Fantine, Вадим Эйленкриг, Андрей Кондаков. И к ним вновь присоединится представитель челябинской джазовой сцены – «Уральский диксиленд Игоря Бурко».